La reconstrucción de Gaza llevará ‘mucho tiempo’, dice funcionario de la ONU.

El domingo por la noche, el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, advirtió que las necesidades humanitarias de los palestinos en Gaza eran “impresionantes”. Los funcionarios de la ONU han culpado anteriormente a la crisis humanitaria de las restricciones militares israelíes a las entregas de ayuda, las hostilidades y el colapso del estado de derecho. Israel ha insistido en que no hay límites para la cantidad de ayuda que se puede entregar a través de Gaza y culpa a las agencias de la ONU por no distribuir suministros. También acusa a Hamas de robar la ayuda, lo cual el grupo niega. El ejército israelí lanzó una campaña para destruir a Hamas en respuesta a un ataque sin precedentes en la frontera el 7 de octubre de 2023, en el que murieron alrededor de 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes. Israel dice que 91 de los rehenes siguen en cautiverio. Más de 47,000 personas han muerto y 111,000 han resultado heridas en Gaza desde entonces, según el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamas. La mayoría de los 2.3 millones de habitantes de Gaza también han sido desplazados varias veces, se estima que el 60% de los edificios están dañados o destruidos, los sistemas de salud, agua, saneamiento e higiene han colapsado, y hay graves escaseces de alimentos, combustible, medicinas y refugio. En octubre, el IPC respaldado por la ONU estimó que 1.84 millones de personas en Gaza estaban experimentando altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, y que 133,000 personas enfrentaban niveles catastróficos, lo que puede llevar a la inanición y la muerte. El mes siguiente, un comité del IPC advirtió que había una fuerte probabilidad de que la hambruna fuera “inminente” en algunas áreas del norte de Gaza. Antes del alto al fuego, la ONU dijo que las sitiadas ciudades del norte de Jabalia, Beit Lahia y Beit Hanoun habían sido en gran medida cortadas de la asistencia alimentaria desde que el ejército israelí lanzó una ofensiva terrestre en octubre con el objetivo declarado de evitar un resurgimiento de Hamas. Una mujer palestina que regresó a su casa destruida en el norte de Gaza el lunes después de que entrara en vigor el alto al fuego expresó su sorpresa por lo que había encontrado después de que se retiraran los soldados israelíes. ”

¡Todo parecía como si hubiera sido golpeado por un terremoto debido a la gravedad de la agresión!”, dijo Manal Abu al-Dragham al programa de Gaza Today de la BBC en árabe. “Montaré mi carpa en el norte cueste lo que cueste… No quiero ser desplazada de mi tierra nuevamente”.