La reciente venta de tecnología hizo que esta acción de inteligencia artificial (IA) sea aún más atractiva para comprar.

Comprar acciones de Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) rara vez es una mala idea.

Imagina haber adquirido $1,000 en acciones de Alphabet el 25 de febrero de 2014. Resultó ser el peor día de ese año para invertir en las acciones de este gigante tecnológico. El pico del día, con un precio récord de $30.50 por acción ajustada por división, fue seguido por una caída del 18% en los próximos 10 meses. A medida que los reguladores europeos consideraban dividir la empresa, las ventas de teléfonos Android tenían dificultades, altos ejecutivos se iban, y las nuevas ideas de productos como Google Glass y los autos autónomos Waymo no estaban teniendo éxito.

Pero eso no importa. Si hubieras mantenido esa inversión de $1,000 pase lo que pase, tendrías en tu bolsillo $5,310 superando al mercado aproximadamente 10 años después.

La acción de GOOGL tiene sus altibajos en ocasiones, pero siempre se recupera

Por supuesto, habrías obtenido resultados aún mejores si hubieras invertido en Alphabet en cualquier otro día de ese año, pero la empresa superó sus problemas y superó ampliamente al mercado incluso desde el peor punto de partida posible en 2014. Espero que las generaciones futuras digan cosas similares sobre comprar acciones de Alphabet en 2024, esa inversión debería vencer al mercado durante muchos años o incluso décadas, sin importar cuán mal pudieras haber cronometrado la compra.

El tiempo en el mercado supera al momento de entrar al mercado, ya sabes. Y esta empresa fue construida para durar mucho tiempo.

No puedo pensar en ninguna empresa más probable que Alphabet para ofrecer rendimientos sólidos en 2040, 2050 y más allá. Esa terrible caída de precios en 2014 es ahora apenas un simple trazo en el gráfico. Y los resultados comerciales de Alphabet siguieron creciendo:

El stock de GOOGL es una ganga en este momento

Espera, aún hay más. Además de la increíble resistencia de Alphabet, las acciones son inusualmente asequibles en este momento.

Después de alcanzar otro récord histórico de $191.40 por acción en julio, las acciones de Alphabet han retrocedido un 15% a aproximadamente $162 por acción. En el momento de escribir esto, se negocian a 23.4 veces las ganancias del último año con un ratio precio/ganancias/crecimiento (PEG) de 1.1. Estas son las ratios de valoración basadas en ganancias más asequibles entre los “Siete Magníficos” de las gigantes tecnológicas.

Además, Alphabet ha tomado un papel líder en el auge de la inteligencia artificial (IA). Google Cloud es una plataforma de computación en la nube popular donde otras empresas pueden entrenar y ejecutar sus propias plataformas de IA. El chatbot de Google Gemini compite directamente con ChatGPT de OpenAI en la comprensión y generación de lenguaje. La empresa está lista para sacar el máximo provecho de la IA generativa como catalizador de crecimiento a largo plazo.

Puedo seguir, pero entiendes mi punto. La acción de Alphabet era una buena inversión antes de la reciente caída, y es una compra aún mejor hoy. Las caídas del mercado pueden ser tu amiga cuando estás buscando invertir en una gran empresa como Alphabet.

Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Anders Bylund tiene posiciones en Alphabet y Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool tiene posiciones en Alphabet y Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

La reciente caída en las acciones de tecnología hizo que esta empresa de inteligencia artificial (AI) sea una compra aún mejor se publicó originalmente en The Motley Fool