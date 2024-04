La reapertura de IPO es real. Invierte en Rubrik, el primer unicornio público desde la caída.

La noche pasada, la firma de seguridad de datos Rubrik fijó el precio de 23.5 millones de acciones a $32, por encima del rango de precios de 23 millones de acciones a $28-$31, recaudando $752 millones. Rubrik es el primer unicornio tecnológico en salir a bolsa desde el otoño pasado. Pero Rubrik es solo una de varias compañías que saldrán a bolsa en las próximas dos semanas. Marex Group, una empresa de servicios financieros con sede en el Reino Unido conocida por su negocio global de compensación, fijó el precio de 15.4 millones de acciones a $19, el punto medio del rango de precio de $18-$21, recaudando $292 millones. Se negociará hoy en Nasdaq. Loar Holdings, que fabrica componentes aeroespaciales y de defensa, fijó el precio de 11 millones de acciones a $28, por encima del rango de $24-$26, recaudando $308 millones. Se negociará hoy en la Bolsa de Nueva York. La próxima semana, el operador de cruceros Viking Holdings (VIK) sacará al mercado 44 millones de acciones a $21-$25, lo que en el punto medio recaudará otros $1 mil millones. Sumando todo, la recaudación total de IPOs para abril alcanzará los $4.8 mil millones. Eso lo convierte en el tercer mes más grande en los últimos tres años. Es el mes más grande desde septiembre pasado, cuando se recaudaron $6.8 mil millones, debido casi en su totalidad a Arm Holdings Plc, que solo recaudó $4.9 mil millones. Mayo de 2023 recaudó $4.9 mil millones, gracias en gran parte a Kenvue, que recaudó $3.8 mil millones. Antes de eso, hay que regresar a diciembre de 2021, cuando se recaudaron $4.8 mil millones. Meses de IPO más grandes (desde 2021) Sept. 2023 $6.8 mil millones Mayo 2023 $4.9 b Abril 2024 $4.8 b Dic. 2021 $4.8 b Fuente: Renaissance Capital “Esto es lo que parece una lenta recuperación del mercado de IPOs,” me dijo Matt Kennedy de Renaissance Capital. Todos los ojos en Rubrik Rubrik es una prueba importante para el mercado de IPOs tecnológicos. Las únicas dos empresas de software que han salido a bolsa recientemente, Ibotta y Klaviyo, son ambas de rápido crecimiento y rentables. Rubrik tiene un crecimiento sólido pero sigue perdiendo dinero. Reportó una pérdida neta de $354.2 millones en ingresos de $627.9 millones en el año fiscal 2024, que finalizó el 31 de enero de 2024. “Parece que los inversionistas están listos una vez más para apostar en IPOs tecnológicos sin rentabilidad a corto plazo,” me dijo Kennedy. “Rubrik presume de un crecimiento muy rápido, por lo que ese fue un punto clave.” Saliendo de una recesión de dos años La industria de las IPOs está tratando de recuperarse de su mayor crisis desde la crisis financiera, con los últimos dos años entre los peores en décadas. IPOs: recaudación total 2023 $19.4 mil millones 2022 $7.7 b 2021 $142 b (récord) 2020 $78 b 2019 $46 b 2018 $47 b Fuente: Renaissance Capital Ayuda al sentimiento el hecho de que las IPOs recientes estén por encima de su precio de oferta, con los nombres más grandes aumentando en dos dígitos. IPOs recientes (desde precio de oferta) Centuri en alza 19% Ibotta en alza 19% UL Solutions en alza 21% PACS Group en alza 14% Reddit en alza 27% También ayuda al sentimiento: valuaciones mejoradas para empresas tecnológicas privadas. El Índice del Mercado Privado de Forge, un índice de 75 empresas de etapa tardía respaldadas por capital de riesgo que se negocian activamente en el mercado privado, subió un 5.2% en marzo, su mejor rendimiento mensual desde 2021. “Después de dos años desafiantes, el mercado privado parece estar acelerándose,” dijo Forge Global en un informe publicado hoy, señalando que las exitosas IPOs de Astera Labs y Reddit, dos unicornios tecnológicos, fueron un factor en el impulso de las valuaciones privadas más altas. Aunque las valuaciones están aumentando, aún están en baja. Las empresas se están negociando con un descuento promedio del 51% en comparación con su última ronda primaria de valuaciones, observó Forge Global. Muchas empresas en la fila Otras compañías con presentaciones públicas en oferta incluyen a Waystar (software de facturación hospitalaria/médica) y Turo, un servicio de intercambio de autos. Muchas compañías prefieren presentar de forma confidencial, lo que significa que la presentación aún no es pública, porque proporciona la mayor flexibilidad y las compañías no tienen que revelar mucha información al público demasiado pronto. Empresas que han confirmado que han presentado de forma confidencial o se cree que lo han hecho incluyen a Ingram Micro (servicios/software tecnológico), Circle (cripto/moneda estable), ServiceTitan (software para calefacción residencial y comercial), Del Monte (frutas enlatadas), Panera Bread (cadena de restaurantes) y SeatGeek (mercado de boletos en línea). Otros nombres que no han presentado pero están en la lista de rumores incluyen a Klarna (compra-ahora-paga-después), Databricks (software de datos), Epic Games (videojuegos), Rokt (comercio electrónico/ofertas y descuentos personalizados), Chobani (yogur y café), Liquid Death (agua) y Zipline (cadena de suministro/entrega con drones).