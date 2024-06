La realidad se enfrenta mientras los demócratas evalúan el futuro de Biden

1 hora atrás

Por Katty Kay, @KattyKay_, Corresponsal Especial de Estados UnidosReuters

El sorprendentemente mal desempeño en el debate de Joe Biden la noche del jueves ha provocado pánico, confusión e incluso tristeza en el Partido Demócrata, incluyendo entre personas cercanas al presidente.

Ahora se están llevando a cabo conversaciones serias en la cúpula del partido, en la Casa Blanca y en la campaña de Biden-Harris sobre una serie de opciones, una de las cuales es si Joe Biden debería renunciar como candidato a presidente.

Funcionarios demócratas, operadores políticos y personas cercanas al presidente pintan un cuadro de un Partido Demócrata ansioso que está seriamente preocupado por la fortaleza de su candidato y si puede vencer a Donald Trump en noviembre.

Entre algunos aliados del presidente con los que he hablado, ha habido preocupación acerca de cómo se manejó la preparación para el debate en Atlanta.

Estas personas dicen que el Sr. Biden fue sobrepreparado y trabajó en exceso por su equipo de campaña, y que si se le hubiera dado más tiempo simplemente para descansar en la semana previa al debate, habría rendido mucho mejor. Quizás hubo demasiadas voces, perspectivas y datos puestos en su cabeza, sugirió una fuente de campaña, y eso lo desorientó.

Si bien ese análisis puede ser correcto, la afirmación de que el presidente estaba cansado y trabajó en exceso hará poco para calmar los temores muy reales de que la avanzada edad de Biden pueda afectar su capacidad para ganar esta elección.

Estos temores sobre la edad, la aptitud mental y la resistencia del presidente, y la insistencia en que se debe hacer algo al respecto, están lejos de ser nuevos.

En septiembre, el columnista político prominente David Ignatius, que era confidente de Biden, declaró que el presidente debería retirarse. En febrero, Ezra Klein del New York Times dijo prácticamente lo mismo en un artículo que generó tanto entusiasmo como irritación entre los que están dentro de la Casa Blanca.

Hasta ahora, esas voces han sido incidentes aislados. Eso cambió después del pobre desempeño en el debate de anoche.

Insultos y peleas- momentos clave del debate entre Biden y Trump

En las primeras horas del viernes por la mañana, una serie de estrategas demócratas de alto perfil, analistas y exfuncionarios se unieron al llamado para que Biden se retracte. Aparecí en Morning Joe, un programa matutino político estadounidense que el presidente ve con frecuencia. Joe Scarborough, el presentador del programa y defensor del presidente, señaló que si bien Biden aún puede gobernar el país, tal vez ya no tiene lo necesario para ganar la elección.

Entonces, ¿dónde deja eso a Joe Biden?

Primero, es importante recordar que la decisión de si continuar o no es, más o menos, enteramente suya. En este momento, si él no quiere dar un paso atrás, es virtualmente imposible que lo saquen de la boleta. Una fuente de campaña me dijo que cualquier decisión de renunciar sería tomada por un grupo muy reducido que incluye al presidente, su esposa y su hermana, Val Biden.

Segundo, actualmente la conversación sobre si reemplazar a Biden está ocurriendo públicamente entre analistas y exfuncionarios, pero todavía solo está sucediendo en privado entre aquellos con influencia real.

De hecho, esta mañana, varios aliados del presidente (quienes también, incómodamente, se están considerando como sus posibles reemplazos) salieron a la televisión y las redes sociales para defenderlo.

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo estar “muy orgulloso del presidente”. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo a los demócratas que “dejen de preocuparse”. El senador John Fetterman lo expresó claramente, diciendo: “Me rehúso a unirme a los buitres demócratas en el hombro de Biden”.

Mis reportes sugieren que no se realizarán cambios inmediatamente. El equipo quiere darle al presidente la oportunidad de salir en público y borrar el recuerdo de esa aparición en el debate. Tiene mítines y eventos públicos donde dicen que será fuerte y vigoroso.

El sábado, Biden viajará a la región ultra-rica de los Hamptons en Nueva York para eventos de recaudación de fondos con donantes demócratas.

Una fuente de la campaña me dice que, en este momento, la posibilidad de que él renuncie es solo de alrededor del 5%. Pero si los donantes lo abandonaran en masa, reconocen que eso podría cambiar y provocar una decisión más rápida sobre su candidatura.

Los sondeos sobre la reacción del público al debate se conocerán en los próximos días. Eso también guiará las discusiones.

Ya la campaña está señalando datos de sondeos rápidos del debate que muestran que los votantes independientes tuvieron una respuesta más desfavorable a Donald Trump que a Joe Biden. Esperan que eso se replique en sondeos posteriores.

Joe Biden ha sido descartado muchas veces antes en su carrera política. Cuando se postuló por primera vez para el Senado, le dijeron que era demasiado joven. Cuando pensó en postularse para presidente en 2016, le dijeron que no era su turno. Y en 2020, muchas personas sintieron que no representaba el futuro de un Partido Demócrata diverso.

Ha desarrollado el hábito de ignorar a los escépticos. Las únicas personas en las que realmente confía son los pocos asesores cercanos que han estado con él durante años. Me han dicho que esos asesores, incluidos Ron Klain y Mike Donilon (quienes lo prepararon para este desastroso debate), también creen que Joe Biden es la única persona que puede vencer a Donald Trump.

Tenían razón en 2020. ¿Todavía tienen razón hoy?

Sí, Joe Biden tiene una historia de recuperación, pero muchos demócratas están preocupados de que esta vez sea diferente.