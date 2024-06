La Raspberry Pi trae nuevas esperanzas de OPI tecnológica para Londres.

“

La fama de Raspberry Pi es simple: fabrica computadoras personales baratas y poco llamativas. Ah, y también son del tamaño de una tarjeta de crédito como máximo.

Si miras una de sus PCs, parece un componente mecánico y expuesto de una computadora portátil en la que de otro modo no mostrarías interés alguno.

Pero ahí radica precisamente el objetivo de Raspberry Pi: enseñar a las personas sobre informática y codificación. El grupo con sede en Cambridge, fundado hace 16 años, ahora se está preparando para una OPI que dará un impulso muy necesario a la Bolsa de Valores de Londres. Sus acciones se han fijado en £2.80 ($3.56) por acción, alcanzando una capitalización de mercado de aproximadamente £542 millones ($688 millones).

Las acciones de Raspberry Pi subieron un 39% en su debut condicional el martes por la mañana.

Las acciones comenzarán a operar incondicionalmente el 14 de junio.

“En un mundo cada vez más conectado, el mercado de las plataformas informáticas de alto rendimiento y bajo costo de Raspberry Pi sigue expandiéndose”, dijo el CEO de Raspberry Pi, Eben Upton.

¿Qué es Raspberry Pi?

Raspberry Pi tuvo un comienzo humilde como una organización benéfica en Cambridge, donde un equipo de ingenieros y científicos de la computación se unieron para crear una PC única de las demás.

Fue creada para “soportar el ajetreo y el bullicio de la infancia”, como lo describe la Universidad de Cambridge, y la empresa ha vendido más de 60 millones de PCs en todo el mundo desde que salió a la venta por primera vez en 2012.

La “salsa secreta” de Raspberry Pi tiene cuatro criterios simples pero críticos: las PC deben ser programables, divertidas, asequibles y robustas.

Hoy en día, la computadora Raspberry Pi más barata cuesta solo $15.

Las personas utilizan Raspberry Pi para comprender la programación y probar proyectos de hardware y maquinaria de fábrica.

“A medida que reconocimos el potencial de la tecnología asequible para hacer una diferencia significativa, no solo en la educación sino en innumerables otros contextos, la escala de nuestra ambición creció”, dijo Upton al Financial Times.

En los últimos 12 años, Raspberry Pi ha lanzado varios modelos, con las ganancias destinadas a la fundación homónima, un accionista con una participación del 73% en la empresa, para apoyar la educación de los niños. La Fundación Raspberry Pi también ofrece recursos gratuitos y programas educativos adaptados a los jóvenes.

Los ingresos de la empresa comercial aumentaron un 41% en 2023 a $266 millones en comparación con el año anterior, duplicando las ganancias a $38 millones.

Un documento de registro en noviembre valoró a la empresa en casi $600 millones, incluidos los nuevos fondos recaudados, justo cuando el fabricante de chips Arm compró una participación minoritaria en la empresa.

Personal computer de Raspberry Pi con su logo.

Chris Ratcliffe—Bloomberg/Getty Images

Raspberry Pi sale a bolsa

La OPI del fabricante de computadoras ultra-nicho ha estado en marcha durante unos meses.

Entre las razones por las que se está observando de cerca se encuentra el impulso que podría traer a la Bolsa de Valores de Londres, que ha visto cómo las listas prominentes se deslizan a pesar de estar al alcance (incluida la de Arm). En particular, Londres ha perdido su atractivo en el mundo tecnológico en los últimos años.

No ha sido una buena apariencia para el LSE, que ha visto cómo algunas empresas cierran sus listados justo cuando las OPI en otros mercados europeos se intensifican, como el Grupo Galderma de Suiza y el grupo de belleza Puig de España.

De hecho, Raspberry Pi podría ser un gran ejemplo para reafirmar la atracción de Londres como un hogar europeo clave para la tecnología. La empresa cuenta con usuarios de diferentes grupos de edad e industrias, tiene un propósito definido y ha generado ingresos significativos debido a la calidad de sus productos.

“Desde el punto de vista estratégico, la cotización de Raspberry Pi es increíblemente importante, ya que agregaría una empresa tecnológica establecida y rentable al mercado del Reino Unido”, dijo Dan Ives, analista de inversiones de AJ Bell, en una nota el mes pasado.

“Londres tiene una cantidad extremadamente baja de empresas tecnológicas en comparación con los Estados Unidos y cualquier cosa para abordar este problema es un paso en la dirección correcta. En el mejor de los casos, si el precio de las acciones de Raspberry Pi se dispara en la OPI, podría abrir las compuertas para que más empresas tecnológicas se cotizaran en Londres, ya que demostraría el entusiasmo de los inversores por el sector y la disposición a respaldar a los campeones tecnológicos del Reino Unido”.

Raspberry Pi nos recuerda que nunca hay que subestimar el poder de un producto simple pero eficaz. Si eso puede ayudar de manera igualmente efectiva a los mercados de valores del Reino Unido aún está por ver.

Subscribe to the Eye on AI newsletter to stay abreast of how AI is shaping the future of business. Sign up for free.”