La racha vertiginosa de Corea del Sur en la ley marcial sacude los mercados.

La sorprendente decisión del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, de imponer la ley marcial en Corea del Sur por primera vez en más de 40 años, y luego revertir rápidamente el curso, causó un efecto dominó en los activos extranjeros del país y tomó por sorpresa a los mercados globales, llegando incluso a reducir los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. mientras los operadores buscaban refugio ante la posible inestabilidad.

En un discurso de emergencia transmitido en vivo a la nación, Yoon sorprendió a votantes, legisladores e inversores al declarar la ley marcial el martes, acusando a la oposición de intentar paralizar su administración.

La decisión, según Yoon, se tomó para proteger la libertad y el orden constitucional, pero el veredicto del mercado fue claro: los ETF relacionados con Corea del Sur, su moneda y las acciones más negociadas se debilitaron notablemente, mientras que los bonos del gobierno de EE. UU. e incluso Bitcoin también se vieron brevemente afectados por una huida al refugio de calidad.

Las acciones surcoreanas y el won luego recuperaron parte del terreno perdido después de que las autoridades surcoreanas prometieran proporcionar “liquidez ilimitada” a los mercados según fuera necesario y los legisladores votaran para pedir el levantamiento de la medida de shock, a lo que Yoon finalmente accedió. Sin embargo, la medida, aunque breve, generó nuevas incertidumbres dentro de una de las principales economías y pilares del comercio global, manteniendo a los inversores en alerta.

“Esto claramente va a generar preocupaciones a largo plazo sobre la inversión en Corea”, dijo Mark Ledger-Evans, analista de inversiones en Ninety One UK Ltd. “Será necesario un mayor margen de riesgo”.

El fondo de inversión cotizado en bolsa iShares MSCI Corea del Sur (EWY) se desplomó hasta un 7.1% en el comercio estadounidense, mientras que las acciones cotizadas en Londres de Samsung Electronics perdieron hasta un 7.5%. El won surcoreano en el mercado local se debilitó hasta un 2.9% a 1444.65 por dólar, liderando las pérdidas entre los mercados de divisas en una sesión con poco volumen durante la jornada de Nueva York.

“La incertidumbre doméstica se suma a las presiones externas de las últimas semanas, ya que el mercado comienza a anticipar el aumento de los aranceles estadounidenses bajo la nueva administración de Trump”, dijo Aroop Chatterjee, estratega de Wells Fargo en Nueva York.

El volumen de negociación del ETF iShares MSCI Corea del Sur de $3.9 mil millones alcanzó un récord para cualquier día completo en los más de 20 años de vida del fondo. Alrededor de 32 millones de acciones se negociaron hasta las 1:45 p.m. en Nueva York, aproximadamente 17 veces el promedio de 20 días para esta hora del día.

Otros ADR de Corea del Sur también disminuyeron. La empresa de comercio electrónico Coupang Inc. cayó hasta un 9.8% en el comercio de EE. UU., junto con pérdidas en el procesador de acero Posco Holdings Inc. y KB Financial Group Inc. La Bolsa de Corea, la principal bolsa de valores del país, dijo que el comercio del miércoles está bajo revisión.

La moneda local won redujo algunas de sus pérdidas, terminando la sesión en 1428.50 por dólar. Sin embargo, la moneda sigue siendo el peor desempeño en Asia este año, debilitándose más del 9%.

“La ley marcial parece un poco exagerada”, dijo Mark McCormick, jefe global de estrategia de divisas y mercados emergentes en TD Securities en Toronto. “Parece que el objetivo es la desviación, reflejando bajos índices de aprobación y una cantidad considerable de escándalos. Los responsables de las políticas les gusta mantener un control sobre el KRW, por lo que esperaría que parte de la volatilidad se reduzca después del movimiento de hoy”.

El martes es el primer shock nocturno para el won, que comenzó a operar fuera de horario en julio tras un amplio impulso de las autoridades para que sus acciones y bonos sean incluidas en más índices globales. Anteriormente, la negociación de la moneda se detenía a las 3:30 p.m. hora local.

La postura política moderada del banco central es otro lastre para el won, después de que los responsables de políticas recortaran inesperadamente las tasas de interés en un cuarto de punto a 3%, según Elias Haddad, estratega de Brown Brothers Harriman en Nueva York. Aun así, el superávit de la cuenta corriente del país amortigua la moneda, dijo.

La declaración de ley marcial probablemente exacerbe un zeitgeist protector que ya existe, según Joe Gilbert, gestor de cartera de Integrity Asset Management, agregando que cree que “existe una salida viable para mejorar la situación con el parlamento coreano”.

Mientras tanto, Gilbert dijo que está observando las acciones de semiconductores, que podrían ser ganadoras a corto plazo si hubiera alguna interrupción en la producción de chips con el gigante surcoreano Samsung.

Las autoridades financieras de Corea del Sur dijeron que utilizarán todas las medidas posibles para estabilizar los mercados, según una declaración de las autoridades. El ministerio de Finanzas prometió “liquidez ilimitada” para el mercado y el Banco de Corea dijo que su junta directiva de política monetaria celebrará una reunión extraordinaria el miércoles por la mañana. Se espera una decisión sobre si la bolsa de valores local abrirá a las 7:30 a.m. en Seúl.

—Con la asistencia de Norah Mulinda, Esha Dey, Carolina Wilson y Kerim Karakaya.

(Agrega comentarios, detalles en todo el texto)

©2024 Bloomberg L.P.