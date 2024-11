La purga militar de Xi Jinping se está extendiendo hacia su círculo elite de generales que comandan las fuerzas de China.

Un miembro del cuerpo militar más alto de China está siendo golpeado con una investigación por corrupción. El Almirante Miao Hua es uno de los seis miembros de una comisión exclusiva liderada por Xi que supervisa el ejército chino. Él es el último en una serie de altos funcionarios de defensa que han sido purgados del ejército chino. Un almirante de alto rango en la Comisión Militar Central de China, el cuerpo más alto que comanda sus fuerzas, ha sido puesto bajo investigación, según dijo el jueves el Ministerio de Defensa del país. El Almirante Miao Hua, a cargo del departamento de Trabajo Político, fue suspendido y está siendo investigado por “graves violaciones de disciplina”, dijo el portavoz del ministerio Wu Qian en una conferencia de prensa. Esa acusación normalmente se refiere a la corrupción. Una investigación sobre un miembro de la comisión como Miao es significativa porque el comité de seis miembros, encabezado por el líder chino Xi Jinping en persona, es el órgano principal que supervisa las fuerzas militares de China. Sin embargo, Miao no es uno de los vicepresidentes de la comisión, que suelen considerarse líderes estratégicos de China. Dos generales del Ejército de Liberación del Pueblo, Zhang Youxia y He Weidong, ocupan esos cargos. Xi, quien ha consolidado gran parte del poder de toma de decisiones de China bajo él mismo en los últimos 10 años, es la máxima autoridad de la comisión como presidente. Miao, de 69 años, fue comisario político del ejército en Fujian en los años 90 y principios de los 2000, aproximadamente en el mismo momento en que Xi era gobernador de la provincia. La superposición entre sus carreras en ascenso llevó a que se los viera como que trabajaban estrechamente juntos. Dos años después de que Xi se convirtiera en líder supremo en 2012, Miao fue transferido a la Armada del Ejército Popular de Liberación para ser su comisario político superior. El anuncio de la investigación sobre Miao se produce después de que, el miércoles, el Financial Times informara que el Almirante Dong Jun, ministro de Defensa de China, también fue puesto bajo investigación. El informe citaba a funcionarios estadounidenses no identificados. Eso haría que Dong fuera el tercer oficial involucrado con el ministerio de defensa implicado en una serie de investigaciones por corrupción. Sus dos predecesores, Li Shangfu y Wei Fenghe, fueron declarados culpables en junio de aceptar sobornos. Beijing ha negado las conclusiones del FT, con un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores desestimándolas como “perseguir viento y sombras”. A diferencia de los de la Comisión Militar Central, el ministro de Defensa tiene un papel en su mayoría diplomático y simbólico y no tiene un mando operativo real sobre las fuerzas de China. CNN informó que Miao “es visto como un patrocinador político de Dong”, con ambos hombres habiendo servido en la Armada del Ejército Popular de Liberación. En China, los principales funcionarios casi siempre son encontrados culpables en investigaciones por corrupción, aunque algunos han recibido condenas reducidas. Dos vicepresidentes de la Comisión Militar Central fueron investigados antes, pero solo después de salir de la comisión. Ambos estaban en el órgano de mayor rango hasta 2012, cuando Xi llegó al poder. Las investigaciones sobre las carreras de la pareja, Guo Boxiong y Xu Caihou, se lanzaron en 2014 y 2015. Desde su inicio como líder supremo, Xi ha liderado una amplia campaña contra la corrupción rampante en los gobiernos central y locales de China. Más recientemente, ha involucrado purgas en el ejército, incluida la expulsión el año pasado de varios generales y funcionarios de alto nivel. La iniciativa ha coincidido con el fuerte énfasis de Xi en la modernización del ejército chino y en alcanzar la fuerza de las fuerzas estadounidenses.