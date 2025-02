La “puerta giratoria” de Palantir con el gobierno impulsa un enorme crecimiento

“

Palantir está obteniendo beneficios de una “puerta giratoria” de ejecutivos y funcionarios que pasan entre la empresa de inteligencia de datos de $264 mil millones y puestos de alto nivel en Washington y Westminster, creando una red de influencia que ha guiado su extraordinario crecimiento.

El grupo estadounidense, cuyo multimillonario presidente Peter Thiel ha sido un importante partidario de Donald Trump, ha disfrutado de un asombroso repunte en el precio de las acciones gracias al fuerte aumento de las ventas de contratos gubernamentales y acuerdos con las mayores corporaciones del mundo.

Los hallazgos detallados del Tech Transparency Project (TTP), que analizó divulgaciones de transparencia y docenas de movimientos de empleo, así como registros públicos de Estados Unidos y del Reino Unido obtenidos por el Financial Times, muestran cómo Palantir ha contratado extensamente a partir de agencias gubernamentales críticas para sus ventas.

El análisis revela la influyente red de Palantir, que incluye: profundos lazos con el mayor cliente, el Departamento de Defensa; un aumento de seis veces en el gasto de cabildeo en Estados Unidos en la última década; y la creación de una fundación sin fines de lucro para financiar investigaciones académicas y dar forma a debates políticos.

Palantir ha ganado más de $2.7 mil millones en contratos en Estados Unidos desde 2009, incluidos más de $1.3 mil millones en contratos del Pentágono, según registros federales. En el Reino Unido, a Palantir le han sido adjudicados más de £376 millones en contratos, según Tussell, un proveedor de datos. Palantir declinó hacer comentarios.

Los ejecutivos de la empresa “tienen su huella por todas partes en la transición y administración de Trump”, dijo Bill Hartung, investigador principal del Instituto Quincy para el Estado Responsable.

“Silicon Valley solía decir ‘no tenemos que hacer lobby porque tenemos un producto superior’, pero ahora está completamente metido en la política”.

Palantir argumenta que sus productos de análisis de datos están en demanda por parte de clientes como BP y Hertz debido a su capacidad líder en el mercado para analizar conjuntos de información complejos. Su tecnología ha sido acreditada por ayudar a matar al líder de Al-Qaeda, Osama bin Laden, distribuir vacunas contra el Covid-19 y condenar al financiero Bernard Madoff.

El jefe de Palantir, Alex Karp, un destacado donante demócrata que respaldó a la oponente de Trump, Kamala Harris, dijo que obtendría más beneficios del enfoque esperado del nuevo presidente en la eficiencia presupuestaria, así como de un mayor gasto en seguridad nacional.

Sus acciones aumentaron un 340 por ciento a lo largo de 2024, cuando fue el mejor ejecutante en el S&P 500. Los principales ejecutivos de Palantir, Thiel y Karp, han ganado más de $1 mil millones en ventas de acciones desde la victoria electoral de Trump en noviembre.

“Esto es una revolución. Algunas personas se verán afectadas”, dijo Karp al anunciar ganancias trimestrales estelares el lunes que llevaron sus acciones a nuevos máximos. “Esperamos ver cosas realmente inesperadas y ganar”.

La puerta giratoria

