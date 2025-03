La próxima generación de Siri de Apple podría retrasarse hasta 2027.

“

Se esperaba que el lanzamiento de Apple Intelligence diera a la asistente de voz Siri de la compañía una actualización muy necesaria. Pero casi nueve meses después del anuncio de este plan, no hay señales de su llegada, y los retrasos adicionales están dificultando los intentos de Apple de competir en el campo de la inteligencia artificial.

En la última edición de su boletín Power On, el reportero de Bloomberg Mark Gurman se basa en una predicción que hizo el mes pasado: que la nueva versión de Siri impulsada por Apple Intelligence probablemente no se lanzará hasta iOS 18.5 en mayo, asombrosamente 11 meses después de que se presentara en la WWDC 2024. En ese momento Gurman citó errores y características que aún no funcionan de manera consistente.

Pero el artículo añade más malas noticias. Mientras que la nueva versión de Siri forma parte (sorprendentemente tarde) del ciclo de lanzamiento de iOS 18, una reorganización más radical está prevista como parte de iOS 19, y esta también enfrenta importantes retrasos.

Conocido internamente como LLM Siri, este se construirá desde cero en torno a Apple Intelligence. (La próxima versión de Siri, según Gurman, es un sistema híbrido ensamblado con “dos cerebros” que manejan comandos heredados y funciones de inteligencia artificial por separado). Además de esta nueva arquitectura, estaba previsto que iOS 19 Siri presentara un “enfoque más conversacional”, pero esto ha enfrentado obstáculos de desarrollo y no se incluirá cuando se anuncien los demás elementos de iOS 19 Siri en la WWDC 25 de junio.

Esto siempre fue probable cuando Siri AI comenzó a tener problemas. Los recursos deben ser retirados de proyectos a largo plazo para combatir incendios a corto plazo, y eso significa una cascada de retrasos que alcanzan el futuro. Y Gurman cree que las cosas empeorarán antes de mejorar. “Las personas dentro de la división de inteligencia artificial de Apple creen ahora que una versión verdaderamente modernizada y conversacional de Siri no llegará a los consumidores hasta iOS 20 como muy pronto en 2027”, escribe.

Con otras compañías apresurándose a perfeccionar sus propias ofertas de inteligencia artificial, Apple enfrenta una lucha para seguir siendo relevante. No es de extrañar que Gurman llame a esto “una línea de tiempo aún más sombría de lo que muchos imaginábamos”.

