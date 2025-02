La propuesta de Trump para Gaza frustra las esperanzas de la industria naviera en el Mar Rojo.

Donald Trump ha propuesto tomar el control de Gaza, lo que ha generado preocupaciones sobre la ruta del Mar Rojo después de más de un año de interrupción, según ejecutivos de la industria naviera.

El anuncio sorpresa de Trump esta semana ha aumentado los temores de que el grupo militante houthi de Yemen pueda volver a amenazar a los buques comerciales que cruzan el Mar Rojo, después de declarar el mes pasado que dejaría de atacar a la mayoría de los barcos tras el alto el fuego entre Israel y Hamás.

Jan Rindbo, director ejecutivo del grupo de envíos de commodities Norden, dijo que la propuesta de Trump añade “a este escenario de turbulencia y tensión en Oriente Medio y eso podría prolongar el problema del Mar Rojo”. El anuncio aumentó “el riesgo de que los houthis no se queden quietos”, agregó.

La propuesta de Gaza de Trump exacerbó la incertidumbre que su enfoque impredecible está creando para el comercio y la industria naviera. En sus primeros días en el cargo, las amenazas de aranceles del presidente a varios socios comerciales reavivaron los temores de guerras comerciales y declive económico global que podrían afectar las ganancias de los armadores.

El anuncio de los houthis el 19 de enero de que levantarían las sanciones a los buques, excepto aquellos registrados en Israel o propiedad total de entidades israelíes, ha sido seguido por un ligero aumento en los envíos frente a Yemen. Desde el lanzamiento de su campaña a finales de 2023 en apoyo de los palestinos de Gaza, los houthis han amenazado a todos los barcos que se dirigen a puertos israelíes, así como a aquellos de entidades del Reino Unido y Estados Unidos.

El número de tránsitos a través del estrecho de Bab el Mandeb que entra al Mar Rojo frente a Yemen aumentó un 4 por ciento a 223 en la semana siguiente al anuncio de los houthis, según Lloyd’s List Intelligence. De estos barcos, alrededor de 25 habían evitado el área desde 2023 o históricamente no habían navegado por el estrecho, dijo.

Un transportista de gas natural licuado que recientemente salió de Omán está listo para transportar el primer cargamento de GNL no ruso a través del Mar Rojo en más de un año, según la firma de datos de commodities ICIS. El Salalah LNG está señalizando un puerto turco con una llegada estimada para el 16 de febrero, lo que sugiere que tendría que tomar la ruta del Mar Rojo para llegar a tiempo.

Bridget Diakun, analista de riesgos marítimos en Lloyd’s List Intelligence, dijo que aunque “un pequeño número de buques están regresando”, otros aún estaban “esperando pruebas de estabilidad”.

Pero más armadores ahora se estaban preparando para una escalada en las tensiones de Oriente Medio y para que los houthis retrocedan en su promesa de limitar los ataques, dijeron ejecutivos.

Lars Jensen, director ejecutivo de Vespucci Maritime, que ofrece servicios de asesoramiento a armadores y comerciantes, dijo que las esperanzas iniciales de un retorno al paso por el Mar Rojo habían sido frustradas.

“Hace una semana había una luz al final del túnel”, dijo Jensen. Pero ahora “la probabilidad de un regreso al Mar Rojo se ha reducido”.

Rindbo dijo que los tránsitos podrían aumentar después de unos dos meses de paz en el Mar Rojo, pero la declaración de Trump no “ayuda realmente a infundir esa confianza de que esta es una región estable”. Líderes de todo Oriente Medio han criticado la propuesta de Trump.

Los comerciantes han estado ansiosos por volver a la normalidad después de la interrupción que durante más de un año ha aumentado los tiempos y costos de envío a medida que los buques que viajan entre Europa y Asia tomaron la ruta más larga alrededor de África.

El grupo danés de envío de contenedores AP Møller-Maersk pronosticó esta semana que el comercio a través del Mar Rojo se abrirá como máximo a mediados de 2025 y en el peor de los casos seguirá restringido hasta finales de año. Lo primero dejaría al gigante danés de envío de contenedores probablemente rompiendo incluso este año, pero lo segundo podría hacer que obtuviera alrededor de $3 mil millones de beneficio operativo.

“Volver a través del Canal de Suez es un proceso tan complejo que tenemos que asegurarnos de que no volvemos por solo unos meses. Los clientes no quieren un vaivén”, dijo el director ejecutivo Vincent Clerc al Financial Times.

Maersk intentó anteriormente un regreso al Mar Rojo en diciembre de 2023, pero los houthis casi de inmediato dispararon e intentaron abordar uno de sus buques, lo que llevó a la empresa a cambiar de ruta nuevamente.

“Mientras haya dudas sobre cómo serán las cosas en unas pocas semanas, esperaremos”, dijo Clerc.