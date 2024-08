La propuesta de Donald Trump y Kamala Harris de ‘no impuestos sobre propinas’ es ampliamente popular y injusta.

<p><img src="https://fortune.com/img-assets/wp-content/uploads/2024/08/GettyImages-84610817-e1724448525658.jpg?w=2048" /><br><p>Los contendientes presidenciales Kamala Harris y Donald Trump encontraron un raro punto de acuerdo cuando ambos propusieron eliminar los impuestos sobre las propinas.</p> <p>Para trabajadores de restaurantes, guías turísticos, masajistas, cualquier persona que reciba propinas, los beneficios de la política son obvios. Menos impuestos, lo que significa naturalmente más dinero en sus bolsillos. Pero para todos los demás, la rara propuesta bipartidista viene con varios inconvenientes: Menos dinero en el Tesoro, un código fiscal inequitativo e incluso más incentivos para que las personas aprovechen el sistema.</p> <p>Además, las versiones de la propuesta de Trump y Harris han sido escasas en detalles, señalan los expertos.</p> <p>“Es fácil prometer algo así, pero no están haciendo lo que es una parte importante, y eso es terminar la política”, dijo Keith Hall, economista laboral del Mercatus Center de la Universidad George Mason y ex comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales. “Díganos cómo van a pagar por esto.”</p> <p>Se estima que las propuestas costarían entre $100 mil millones y $250 mil millones en 10 años, según el Comité de Presupuesto Federal Responsable.</p> <p>Incluso dejando de lado el costo, la propuesta representaría un cambio total en la forma en que se pagan a los empleados que reciben propinas y en cómo opera el sistema fiscal de EE.UU., con trabajadores que ganan la misma cantidad de dinero pagando diferentes niveles de impuestos. Si la política se convirtiera en ley, millones de trabajadores se verían incentivados a renunciar a salarios u horas trabajadas para reducir su impuesto sobre la renta y los propietarios de empresas probablemente se apresurarían a cumplir para disminuir sus propios impuestos sobre la nómina.</p> <p>“Típicamente, si subvencionas algo, obtienes más de ello”, dijo Hall, quien es miembro del consejo asesor del Comité de Presupuesto Federal Responsable.</p> <p>Todo esto plantea una de las preguntas más controvertidas de la vida cívica: la equidad.</p> <p>“¿Por qué señalar a los trabajadores de restaurantes?” dijo Hall. “¿Tienes personas que no ganan propinas y ganan la misma cantidad de dinero. ¿No obtienen el descuento de impuestos?”</p> No es ‘un problema económico, es un problema de equidad’ <p>Hay dos principios que hacen que un sistema de impuestos sobre la renta sea efectivo y justo, según Hall. Uno, que las personas que ganan más dinero paguen más impuestos, y dos, que las personas que ganan la misma cantidad de dinero paguen lo mismo en impuestos. “No es tanto un problema económico, es un problema de equidad”, dijo Hall. “También es una parte importante para la disposición de las personas para pagar sus impuestos.”</p> <p>Conforme al principio de estos sistemas de impuestos que la gente que gane más dinero pague más impuestos, también se tiende a que los sistemas de impuestos sean cada vez más progresivos. Esto quiere decir que las personas ricas paguen más impuestos proporcionalmente respecto a sus ingresos en comparación con las personas de menos ingresos. Este principio también está orientado a asegurar que las personas con los mismos niveles de ingreso paguen las mismas cantidades. “Si ese principio se quiebra, entonces de ahí proviene una parte importante de la insatisfacción social que se tiene respecto a los impuestos”, mencionó Hall.</p>