La prohibición de símbolos religiosos de Quebec será probada en la Corte Suprema

Una ley de Quebec que los críticos dicen que apunta injustamente a personas musulmanas, judías y sikhs será desafiada ante la Corte Suprema de Canadá, reavivando un amplio debate sobre la marca de secularismo de la provincia.

La ley, conocida en Quebec como Proyecto de Ley 21, prohíbe que los funcionarios públicos como profesores, fiscales y policías usen, mientras trabajan, las prendas o accesorios asociados con su fe, como gorros, turbantes, pañuelos en la cabeza y cruces.

La libertad de expresión y religión están consagradas en la constitución de Canadá. Pero los gobiernos en todos los niveles, incluido el federal, pueden dejar de lado ciertos derechos en favor de sus propios objetivos políticos, a través de la cláusula de derogación, que rara vez se usa. La cláusula fue adoptada en 1981 como una especie de botón de anulación después de que los líderes provinciales expresaron su preocupación de tener que ceder autoridad a los tribunales para interpretar algunos derechos.

Las políticas seculares de Quebec son más estrictas que las de otras provincias canadienses, donde durante muchos años la Iglesia católica romana ejerció influencia en la educación, la atención médica y el bienestar público. Un gobierno liberal ganó en Quebec en 1960 con la promesa de reflejar las necesidades cambiantes de la sociedad de Quebec. Eso inició un período de transformación recordado como la “revolución tranquila”, en la que el estado se movió hacia la secularización. Quebec promulgó su prohibición de símbolos religiosos en 2019 utilizando la cláusula de no obstante, con el apoyo de los residentes.

“Lucharemos hasta el final para defender nuestros valores y quienes somos”, dijo el primer ministro François Legault el jueves en X.

Los críticos dicen que la prohibición de símbolos religiosos es una reacción al aumento de inmigrantes musulmanes. Un estudio publicado en la Revista Canadiense de Sociología en 2018 encontró una mayor prevalencia de islamofobia en Quebec que en otras provincias canadienses.

Ha habido desafíos legales por parte de grupos religiosos, juntas escolares e individuos que han argumentado que la ley viola sus libertades fundamentales.

El año pasado, tres jueces de la Corte de Apelaciones de Quebec confirmaron por unanimidad la ley en un caso que involucraba a la Junta Escolar de Montreal en Inglés, que argumentó que la ley también tenía el efecto de promover la discriminación de género, predominantemente contra maestras.

Es raro que la Corte Suprema asuma casos cuando un tribunal de apelación ha llegado a una decisión unánime, dijo Pearl Eliadis, profesora de derecho en la Universidad de McGill.

La Corte Suprema no ofrece razones para asumir casos específicos, por lo que no está claro qué temas, la cláusula de no obstante, la discriminación de género, la libertad de expresión, la corte adjudicará.

Las decisiones de la Corte Suprema en las últimas dos décadas han subrayado que Canadá es fundamentalmente una sociedad laica. La tradición legal de Canadá compara la constitución con un árbol vivo, dijo la profesora Eliadis, capaz de evolucionar para satisfacer las necesidades cambiantes de la sociedad.

La profesora Eliadis dijo que creía que el caso se trataba de “la forma en que se está utilizando el secularismo para suprimir los derechos de las minorías religiosas”.

[Publicado en 2020: Una prohibición de Quebec sobre símbolos religiosos trastorna vidas]

Harini Sivalingam, directora de la Asociación Canadiense de Libertades Civiles, una de las organizaciones que desafió la ley en el tribunal, dijo en una conferencia de prensa el jueves que la ley afectaba desproporcionadamente a las poblaciones minoritarias, incluidas las comunidades musulmanas, sikhs y judías.

Arif Virani, ministro de justicia federal, dijo a los periodistas en la colina del Parlamento el jueves que el gobierno planeaba argumentar su punto de vista porque el tema era de importancia nacional. Sin embargo, la futura incierta del Partido Liberal en el liderazgo podría obstaculizar ese esfuerzo.

En respuesta a los comentarios del Sr. Virani, Simon Jolin-Barrette, ministro de justicia de Quebec, dijo en un comunicado que la provincia “lucharía hasta el final” para proteger sus valores seculares, y agregó que el gobierno federal estaba mostrando una falta de respeto por la autonomía de Quebec al intervenir en el caso.

La profesora Eliadis dijo que mientras uno de los principales principios del secularismo de Quebec era la idea de que el estado debería ser un actor neutral, pensaba que la ley había impuesto el punto de vista del gobierno sobre cómo debería lucir la no religión en el servicio público.

“Ahora el estado ya no es realmente neutral”, dijo.

Vjosa Isai es reportera e investigadora de The New York Times en Toronto.

¿Cómo lo estamos haciendo?

Estamos ansiosos por conocer sus pensamientos sobre este boletín y los eventos en Canadá en general. Por favor, envíenos sus comentarios a [email protected].

¿Le gusta este correo electrónico?

¡Reenvíelo a sus amigos y hágales saber que pueden registrarse aquí!