La primera escuela de niñas en Malabar celebra su 175 aniversario.

En el año 1848, fue un concepto revolucionario. Pero, la escuela dedicada a las estudiantes, la primera en Malabar, contó con el apoyo de los antiguos gobernantes Zamorin. Celebrando su postcentenario jubileo de platino (175 aniversario) este año, la Escuela Secundaria Superior Femenina de la Misión Evangélica Basel (BEM), en el corazón de la ciudad de Kozhikode, ha sido testigo de una serie de ideas revolucionarias desde entonces.

La escuela fue fundada por el misionero alemán J.M. Freetz en un momento en que el casteismo y el racismo dominaban la sociedad de Kerala y la educación estaba limitada a la clase alta, especialmente a los hombres. La escuela, ubicada en unas pequeñas instalaciones en Kallai inicialmente, con clases hasta el 5to grado, tenía a G.T. Varughese como su primer director. Daba la bienvenida a estudiantes de todas las capas de la sociedad sin importar la casta y la clase.

Además de ser la primera escuela para chicas en el norte de Kerala, también tuvo la primera residencia en el estado que alojaba a estudiantes de lugares tan lejanos como Thirukochi y Kasaragod. Después de trasladarse a sus nuevas instalaciones en Mananchira en 1859, se convirtió en una escuela intermedia en 1872 y en una escuela secundaria en 1879. Fue en 1998 cuando la escuela fue ascendida a escuela secundaria superior.

La escuela ha prosperado bajo la dirección de la administración de la Archidiócesis Malabar de la CSI. “La administración actual bajo el Rev. Sunil Puthiyattil ha llevado a cabo varios desarrollos infraestructurales en la escuela en los últimos años. La asociación de padres y maestros encabezada por Shajal Kakkodi está haciendo los mejores esfuerzos para mejorar las actividades curriculares y extracurriculares de la escuela”, dijo la directora Jessy Joseph a The Hindu, mientras destacaba los logros de la escuela en el Festival de Artes Escolares del Estado y en los exámenes de SSLC y Plus Two.

Desde Mary Kallat, vicepresidenta municipal durante el movimiento Quit India, hasta la luchadora por la libertad Narayanikkutti Amma, las activistas sociales Sharada teacher, Swarnakumari Ramanunni Menon y Parukkutti Amma, que fue miembro del consejo editorial del diario Mathrubhumi, la escuela tiene una lista de exalumnos ilustres. La ex directora del Malabar Christian College Victoria Lanslet, la ex ministra M. Kamalam, la ex directora de Servicios de Salud R.L. Saritha, los escritores K.P. Sudheera, Arya Gopi y Soorya Gopi, y la actriz Durga Krishna son los nombres más recientes de la lista.

“La Escuela BEM es un lugar al que me encanta visitar incluso dos décadas después de haber pasado el Plus Two. La escuela me brindó un ambiente muy favorable, al igual que a muchos otros, para nutrir mis talentos creativos y equilibrarlos bien con los estudios”, dijo Arya Gopi, poeta, recordando cómo recitó su propio poema para una competición y nadie la criticó por ello. “Estaba en una etapa muy confusa de mi vida. El apoyo de los profesores y la dirección me ayudó mucho a aclarar todo eso”, agregó.

La ex directora de Servicios de Salud R.L. Saritha todavía visita la escuela a menudo para reuniones de promoción. “La disciplina, la orientación académica y la oportunidad de participar en actividades extracurriculares que obtuve de la Escuela BEM ha sido mi energía a lo largo de mi carrera”, dijo.

Una gran reunión de exalumnos titulada ‘Nellimarathanalil’ (En la sombra del árbol de grosellas espinosas) el sábado marcó el comienzo de las celebraciones del postcentenario jubileo de platino que durarán todo un año. Mientras que la Alcaldesa Beena Philip inauguró las celebraciones, el escritor Subhash Chandran fue el invitado de honor. Una variedad de programas que incluyen una exposición histórica, un festival de cine y un festival de arte están en la agenda durante el año como parte de las celebraciones.