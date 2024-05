La primera colección en Jumeirah Village Circle se une al Tribute Portfolio de Marriott.

Modo Oscuro/Luz

The First

Colección en Jumeirah Village Circle se ha unido a Tribute Portfolio de Marriott,

convirtiéndose en el primer hotel de la marca en Medio Oriente.

“The

First Collection en Jumeirah Village Circle es reconocido como uno de los principales hoteles de estilo de vida de Dubái, un hecho destacado por su popularidad duradera entre los huéspedes habituales”, dijo Rob Burns, CEO de The First Group. “Unirse a Tribute Portfolio nos permite aprovechar la potente red de Marriott y su renombrado programa de lealtad, aumentando nuestra visibilidad y accesibilidad para los viajeros internacionales que buscan una estancia auténtica y memorable en Dubái.”

El hotel cuenta con 491 habitaciones de huéspedes y 26 suites boutique, incluida la Suite TFC Horizon que cuenta con una piscina privada y una terraza con vistas al horizonte de la ciudad.

Habitación Classic Corner en The First Collection en Jumeirah Village Circle, un Hotel de Tribute Portfolio, en Dubái

Las instalaciones del hotel incluyen una variedad de opciones gastronómicas, un spa, piscina al aire libre, centro de fitness y un centro de negocios.

Los huéspedes de The First Collection en Jumeirah Village Circle también pueden acceder al Soluna Beach Club de inspiración mediterránea en Palm Jumeirah, que cuenta con tumbonas, cabañas, piscinas y acceso a la playa privada.

Además, el hotel ofrece a los huéspedes un servicio de transporte local gratuito desde y hacia el Mall of the Emirates y Dubai Mall.

“El lanzamiento del primer Hotel de Tribute Portfolio en Medio Oriente en este destino dinámico es un momento histórico para esta marca en crecimiento”, dijo Sandra Schulze-Potgieter, Vicepresidenta de Marcas Premium y Selectas, Europa, Medio Oriente y África, Marriott International, “El hotel The First Collection en Jumeirah Village Circle ejemplifica el enfoque de la marca Tribute Portfolio en diseño excepcional y servicio sincero, ofreciendo a los huéspedes experiencias inigualables que resuenan con el espíritu vibrante de Dubái.”