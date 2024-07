La primera aplicación de transmisión de juegos para iPhone demuestra que todos estaban equivocados sobre la transmisión en iOS

“

Pips and Pixels

Pips and Pixels es una columna de James Bentley, el experto en juegos residente de iMore, que discute todo lo relacionado con los juegos en el ecosistema de Apple. Pips and Pixels explora las últimas noticias, accesorios y títulos que podrías haberte perdido, y te ofrece comentarios de los principales desarrolladores en el mercado de aplicaciones. Como muestran los avances recientes en los procesadores Apple Silicon M y el flamante chip A17 Bionic, Apple se está tomando más en serio el mundo de los juegos. James observa al resto de la industria de los juegos para ver qué podría deparar el futuro para los jugadores de Apple.

Hasta hace muy poco, las aplicaciones de transmisión de juegos estaban prohibidas en la App Store porque Apple no podía verificar personalmente el contenido con fines de flagrancia. Si querías revisar el catálogo de juegos de Xbox Game Pass o GeForce NOW para jugar en tu mejor iPhone, tenías que agregar la página a tu pantalla de inicio con un acceso directo y jugar a través de la web. Aunque esto funciona bien, no permite una actualización constante y es un poco más laborioso de configurar correctamente.

En la última semana, he estado probando Antstream Arcade, la primera aplicación de transmisión de juegos en iPhone, y es un buen modelo a seguir para otras empresas en el futuro. Una aplicación de transmisión retro con 1.300 juegos clásicos desde Amiga hasta NES, pasando por C64, es una opción especialmente buena para un jugador nostálgico.

Si mi experiencia con ella es indicativa de algo, puede demostrar tanto a los consumidores como a las empresas que estaban equivocados y sugiere que la transmisión de juegos podría mejorar mucho en el futuro.

Mi experiencia con Antstream

Comenzando con las partes más extrañas de la experiencia, incluso con una velocidad de descarga sólida de 75 Mbps, Antstream tuvo algunas pequeñas inconsistencias técnicas para mí. Además, la aplicación tiene un sistema de moneda en gemas que se puede gastar para participar en torneos y competir con otros usuarios por una puntuación alta. Esto parece ser un remanente de la experiencia gratuita que se puede obtener en un navegador web, y no parece estar completamente pensado en iOS.

Sin embargo, una vez que superé estos desafíos iniciales, vi una aplicación llena de potencial. La cantidad de juegos disponibles es increíble, con una gran variedad de consolas y géneros. Aunque el sistema de juegos no parece estar completamente desarrollado todavía, los torneos son una gran idea que recuerda a turnarse en PacMan tratando de superar las puntuaciones más altas de tus amigos. Si eres un poco mayor que yo o tenías un tío que estaba un poco obsesionado con los juegos retro (como yo también), es posible que reconozcas algunos de los juegos que probé como:

Zombies Ate My NeighboursBubble BobbleDouble DragonHogs of WarPongThe Secret of Monkey Island

Esto no solo es un buen motivo de nostalgia, sino también una excelente forma de introducir a las personas a algunos títulos clásicos. Es especialmente genial para llevar contigo y jugar sin ocupar el preciado almacenamiento interno de tu iPhone. Todo esto me hizo preguntarme, ¿por qué otros no hacen esto? Las empresas de juegos tienen luz verde de Apple para poner sus servicios en la App Store, pero aún no lo hacen. Quizás Apple llevándose una parte de los ingresos les echa para atrás, o tal vez no vale la pena el tiempo adicional de desarrollo para llegar a la App Store.

Cuando le pregunté a GeForce al respecto hace un tiempo, no confirmó si tenía planes de lanzar una aplicación oficial y, al pedir aclaraciones, me dijo: “Actualmente estamos enfocando nuestros esfuerzos de mejora para los usuarios de Apple en la experiencia de la PWA (aplicación web progresiva)”

Esperemos que Antstream Arcade llegando a la App Store demuestre a otras empresas por qué deberían poner sus servicios en ella también. La facilidad de acceso es muy conveniente y la posibilidad de gestionarlo a través de suscripciones de Apple solo lo hace aún mejor.

Calendario: Grandes lanzamientos de juegos de julio

(Crédito de la imagen: Juegos A44) Aunque esperaba con ansias Flintlock: The Siege of Dawn, esta reseña de nuestros amigos de PCGamer me despierta menos entusiasmo. Es un RPG souls-lite basado en combate frenético y disparos. Si te gusta la idea de Dark Souls y Elden Ring pero quieres algo un poco menos exigente, vale la pena prestar atención. Desliza para recorrer horizontalmente

JuegosFecha de lanzamientoPlataformasJugable en Apple?Resident Evil 7 (Puerto de Apple)2 de julioMac, IOSSíZenless Zone Zero4 de julioPS5, PC, IOSSíOnce Human9 de julioPCNo nativoDungeons of Hinterberg18 de julioXbox, PCNo nativoFlintlock: The Siege of Dawn18 de julioPS5, Xbox, PCNo nativoF1 Manager24 de julioPS5, Xbox, Nintendo Switch, PCNo nativoNivelar arriba: accesorios de juegos en nuestro radar

Aunque los altavoces de escritorio tienen un aspecto clásico y pueden funcionar bien para completar el sonido en un escritorio, recientemente me he convertido en un converso de paneles de sonido gracias a lo fáciles que son de usar y lo bien que pueden sonar. Afortunadamente, uno que he estado probando está de oferta ahora.

Entrando en la sala de juegos: qué jugar en Apple Arcade

Apple Arcade está lleno de experiencias exclusivas y juegos fantásticos. Sin embargo, con tantos disponibles, puede ser difícil decidir qué jugar. Aquí tienes lo que he estado probando esta semana:

Outlanders 2, la continuación del popular juego de estrategia Outlanders, finalmente ha llegado a Apple Arcade. Encomendándote la tarea de construir ciudades y mantener a salvo y alimentados a los aldeanos, tiene una estética mucho más simpática que el primer juego pero es igual de accesible. Si te has quedado sin contenido jugando el primer juego, esta es una digna continuación. También viene con campañas basadas en personajes, que permiten al juego contar historias más intencionadas. Esta es una excelente manera de agregar más a un mundo con el que estoy bastante familiarizado.

¿Has jugado a algún juego genial esta semana o has visto alguna noticia interesante sobre juegos de Apple que hayamos pasado por alto? ¡Déjanos saber en los comentarios!

