La presión aumenta a medida que las demandas crecen para que Biden ponga fin a su candidatura a la reelección.

CBS News ha aprendido que el presidente Biden está profundamente frustrado en medio de un impulso desde dentro del Partido Demócrata para poner fin a su candidatura presidencial. Algunos demócratas están apoyando al presidente mientras proponen una alternativa en caso de que abandone la carrera. Willie James Inman tiene la última información.

