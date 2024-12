La popularidad de esta aplicación en la Play Store significa que muchos de ustedes recibirán un iPhone para las fiestas.

“

A veces, la popularidad de una aplicación puede decir mucho sobre lo que realmente está sucediendo en la industria móvil. Toma la aplicación Move to iOS de Apple, que debutó en 2015 para ayudar a aquellos con un dispositivo Android a cambiarse a un iPhone de la manera más rápida, fácil y sin problemas posible. CNBC informa que Move to iOS ha llegado al puesto 40 en la lista de las aplicaciones más populares en la Play Store. En esta época del año, con la aplicación Move to iOS alcanzando el puesto 40, parecería indicar que bastantes usuarios de Android recibieron un iPhone para las fiestas. Así que si acabas de abrir tu nuevo iPhone y estás acostumbrado a usar un teléfono Android, puedes hacer clic en este enlace para ir a la Play Store e instalar la aplicación Move to iOS. Una vez que instales la aplicación, el proceso de cambio a iOS desde Android es tan sencillo como transferir datos de una plataforma a otra. Durante este proceso, la aplicación y el iPhone te darán las instrucciones que necesitas seguir para transferir los siguientes datos de un teléfono Android a un iPhone con iOS:Contactos Historial de mensajes Fotos y videos de la cámara Álbumes de fotos Archivos y carpetas Ajustes de accesibilidad Ajustes de pantalla Marcadores web Cuentas de correo Mensajes y medios de WhatsApp Notas de voz Historial de llamadas CalendariosSi las aplicaciones gratuitas instaladas en tu teléfono Android también están disponibles en la App Store, probablemente podrás transferirlas usando la aplicación Move to iOS. Tu teléfono Android debe estar ejecutando Android 6.0 o posterior para que la aplicación funcione. En algunos casos, es posible que no puedas realizar la transferencia porque el desarrollador no haya utilizado el mismo nombre exacto para la aplicación en ambas plataformas. La música, los libros y los PDFs deben transferirse manualmente de un dispositivo Android a un iPhone.

Debido a que Move to iOS está en el puesto 40 en la Google Play Store, parecería mostrar que en estas fiestas muchas personas han recibido un nuevo iPhone. Si recibiste un teléfono Android en estas fiestas y estás cambiando desde un iPhone, puedes utilizar la aplicación Android Switch que se encuentra en la App Store para ayudarte a hacer el cambio. La aplicación es la 110ª aplicación de utilidades más popular en la App Store en comparación con la aplicación Move to iOS que, como mencionamos, está en el puesto 40 en la Play Store.En resumen, se podría argumentar que se están regalando más teléfonos iPhone que teléfonos Android en estas fiestas. ¿Recibiste un nuevo iPhone o teléfono Android para Navidad o Janucá? Háznoslo saber dejando un comentario en el cuadro a continuación.

