La política económica de Harris se basa en antiguos colaboradores de Biden, Brian Deese y Mike Pyle.

“

El vicepresidente de los Estados Unidos y candidato presidencial demócrata Kamala Harris habla durante un mitin de campaña en el Thomas and Mack Center, Universidad de Nevada en Las Vegas, Nevada, el 10 de agosto de 2024.

Ronda Churchill | Afp | Getty Images

El economista Brian Deese ha comenzado a asesorar a la vicepresidenta Kamala Harris mientras desarrolla su plan de política económica, según tres personas familiarizadas con el asunto.

Deese es un exdirector del Consejo Económico Nacional del Presidente Joe Biden y un miembro del Centro de Investigación de Política Energética y Ambiental del MIT.

Harris ha dicho que planea lanzar la primera plataforma formal de su nueva campaña presidencial, enfocada en elevar a la clase media, en los próximos días.

Mientras Harris y su equipo han estado preparando el plan de políticas, Deese ha sido un asesor clave y un tablero de ideas para Harris, dijeron las personas, a quienes se les otorgó anonimato para poder discutir operaciones internas de la campaña.

También se está trabajando con Mike Pyle, exasesor de Seguridad Nacional Adjunto para Economía Internacional en la Casa Blanca de Biden, dijeron estas personas.

El director del Consejo Económico Nacional, Brian Deese (Izq.) y la vicepresidenta Kamala Harris (Der.), escuchan durante la sesión informativa económica semanal en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 9 de abril de 2021 en Washington, DC. (Foto de Amr Alfiky-Pool/Getty Images)

Amr Alfiky | Getty Images

Tanto Deese como Pyle son exalumnos de BlackRock, una importante experiencia en Wall Street que aportan al equipo de Harris. Pyle fue estratega jefe de inversiones globales en BlackRock. Deese tuvo un período de tres años como jefe de inversión sostenible de la compañía.

Otra figura clave que ha vuelto al equipo es Deanne Millison, asesora económica principal de Harris hasta 2023, dijo una persona con conocimiento directo a CNBC. Millison actualmente trabaja como lobbista para Ford Motor Co.

Deese no respondió a las solicitudes de comentario. Pyle no respondió a una solicitud de comentario enviada a Macro Advisory Partners, donde es asesor principal. Un portavoz de Ford no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario.

Junto con Pyle y Deese, el exfuncionario senior del Tesoro Brian Nelson también está asesorando a Harris en política. Lo mismo ocurre con el asesor senior de la Casa Blanca de toda la vida, Gene Sperling.

Deese es parte de un pequeño grupo de asesores que están ayudando a Harris y su equipo a desarrollar propuestas de políticas que se alineen con la agenda económica más amplia de Biden. Como vicepresidenta de Biden durante los últimos tres años, Harris ha sido una defensora vocal de su plan de recuperación económica, tanto en el país como en el extranjero.

Pero ahora que es la candidata demócrata, Harris hasta el momento ha ofrecido pocas indicaciones de cómo podría cambiar de rumbo para esculpir una versión ligeramente diferente de la agenda económica de Biden.

Su gira por los estados de batalla la semana pasada dedicó poco tiempo a detalles específicos, como la política fiscal y los empleos.

Lea más cobertura política de CNBC

Por ahora, el portavoz de la campaña de Harris, Charles Lutvak, apuntó a CNBC para obtener esbozos de políticas a los recientes comentarios de Harris a los periodistas en una pista de aterrizaje, donde abordó el tema de la independencia de la Reserva Federal y su planificado lanzamiento de políticas. También mencionó un discurso que dio en Atlanta dos semanas antes, donde insinuó algunos de sus posibles temas de políticas.

En ese discurso, Harris mencionó el aumento de precios, los propietarios corporativos y la lucha contra los gigantes farmacéuticos.

Deese estuvo en primera línea de la respuesta económica de la administración Biden al Covid-19, incluida la aprobación de billones de dólares en estímulos y créditos fiscales que ayudaron a la economía de EE. UU. a recuperarse más rápido que casi cualquier otro país.

También ayudó a llevar piezas clave de legislación económica a través del Congreso, proyectos de ley como la Ley de Reducción de la Inflación y la Ley CHIPS que son piezas fundamentales del legado de Biden en la Casa Blanca.

La carrera de Deese en el trabajo de políticas económicas demócratas se extiende a lo largo de varias décadas.

Comenzó como analista de políticas económicas en el centro de estudios progresistas Center for American Progress.

Trabajó en varias campañas presidenciales demócratas, incluida la del ex Secretario de Estado John Kerry en 2004 y del ex Presidente Barack Obama en 2008.

Terminó uniéndose a la Casa Blanca de Obama y ascendió para convertirse en uno de los asesores principales del presidente.

Deese también desempeñó un papel clave en la negociación del acuerdo climático de París bajo la administración de Obama, lo que lo posicionó como un asesor económico centrado en el clima que se alineaba bien con la agenda de Biden.

“