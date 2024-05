La política de servicio nacional de Sunak ahogada por el cinismo y la incompetencia.

“

Este artículo es una versión en el sitio de nuestro boletín Inside Politics. Los suscriptores pueden suscribirse aquí para recibir el boletín todos los días laborables. Explora todos nuestros boletines aquí

Buenos días. De las seis elecciones de este siglo, cuatro (2001, 2005, 2010 y 2019) se han desarrollado de acuerdo a lo que sugerían las encuestas el día en que se convocaron las elecciones.

Aunque 2010 fue una sorpresa para los mercados de apuestas y muchos expertos, no debería haberlo sido: la ventaja conservadora no era lo suficientemente grande como para estar seguros de lograr las ganancias que el partido necesitaba desde una base muy baja en 2005 para gobernar solo.

En las otras dos elecciones (2015 y 2017) el resultado el día de las elecciones desafió las predicciones de las encuestas. La campaña de Rishi Sunak es un raro crisol de la campaña de David Cameron en 2015 y la de Jeremy Corbyn en 2017.

¿Qué pasó en 2015? Todas las evidencias sugieren que Cameron y George Osborne tenían la estrategia política correcta desde el principio y las encuestas simplemente estaban equivocadas. Después de 2012, el partido Laborista había tenido un bajo rendimiento en elecciones locales, elecciones europeas de 2014 y elecciones parciales.

Un buen ejemplo de esto es la elección parcial de Newark en 2014, la primera elección parcial que cubrí. (El Telegraph me envió. Chris Bryant del Laborismo, quien tenía la difícil tarea de dirigir la elección parcial, muy amablemente me compró un café). El escaño de East Midlands debería haber enfrentado un desafío significativo del Laborismo, si se creía en las encuestas que indicaban que estaba en camino de devolver el gobierno. Pero el partido terminó en tercer lugar detrás de UKIP.

Estos días, los cambios muy por encima de lo que el Laborismo necesitaba para ganar en Newark se han vuelto tan rutinarios que la elección parcial de Blackpool South, que mostró un cambio del 26 por ciento de Conservadores a Laborismo, apenas fue tratada como noticia.

Un problema con la candidatura de elección de Sunak hasta ahora, es que las partes presidenciales de ella se asemejan a las campañas exitosas llevadas a cabo por Cameron, quien en 2010 y 2015 era el líder de partido más popular, o en el peor de los casos, el menos impopular, del Reino Unido.

Luchar una campaña al estilo de Cameron cuando en realidad eres tan impopular que, dependiendo del encuestador, igualas o superas los bajos índices de aprobación experimentados por John Major en 1997 o Corbyn en 2019, es una historia con solo un final.

¿Qué pasó en 2017? La débil posición en las encuestas del partido Laborista fue respaldada por las encuestas de opinión. Algo cambió entre la convocatoria de elecciones el 18 de abril y el gobierno perdiendo su mayoría el 8 de junio de 2017.

Las elecciones son eventos multivariados, y por lo tanto es difícil decir con confianza qué impulsó realmente las elecciones de 2017. Tres cosas claramente jugaron un papel: la forma final de la relación del Reino Unido con la UE, la condición de los servicios públicos del Reino Unido y las opiniones cambiantes de Theresa May y Corbyn. (Si las elecciones antiguas son lo tuyo, echa un vistazo a este excelente blog de la época del equipo de Estudio de Elecciones Británicas).

Pero para nuestros fines, asumamos que el mayor impulsor fue lo que realmente hicieron Corbyn y su equipo y lo que estaba bajo su control. Este enfoque es relevante para evaluar el truco de Sunak para traer de vuelta el servicio nacional.

Inside Politics es editado por Georgina Quach. Lee la edición anterior del boletín aquí. Por favor, envía chismes, pensamientos y comentarios a [email protected]

Importancia importa

La propuesta de Rishi Sunak de traer de vuelta el servicio nacional obligatorio para todos los jóvenes de 18 años tiene dos patas. La primera, que implicaría servicio militar para una pequeña minoría, fue rechazada, solo dos días antes de ser presentada, por el ministro de defensa Andrew Murrison. Como informamos aquí:

Murrison advirtió sobre un golpe al ánimo, al personal y a los recursos si se introducían “reclutas potencialmente no dispuestos al servicio nacional” junto a las fuerzas armadas profesionales de Gran Bretaña. Murrison, en una respuesta por escrito en el parlamento el jueves, dijo que no había planes para revivir el servicio nacional, que fue eliminado en 1960.

“Si potencialmente reclutas no dispuestos al servicio nacional tuvieran que servir junto a los hombres y mujeres profesionales de nuestras fuerzas armadas, podría dañar el ánimo, el reclutamiento y la retención y consumiría recursos profesionales militares y navales,” dijo Murrison.

Además, el portavoz de Sunak desestimó la idea a principios de enero. La otra pata es un programa de voluntariado comunitario, similar al Servicio Nacional Ciudadano de David Cameron, cuyo financiamiento se redujo en dos tercios en 2022 por el entonces canciller Sunak.

Ahora los dos son la oferta inicial en la candidatura a la reelección de Sunak, y hoy el primer ministro va más allá, diciendo que las empresas serán alentadas a contratar candidatos que hayan completado la opción militar por encima de aquellos que no lo hayan hecho.

¿En qué debemos creer? ¿Que Sunak y sus ministros experimentaron una conversión en el nivel de Saulo en el camino a Damasco en los últimos dos días, o que esta propuesta está diseñada para atraer a los votantes que respaldaron a los Conservadores en 2019 pero ahora están respaldando a Reforma, o no están votando en absoluto? Llámenme excesivamente cínico, pero me inclino por la opción dos.

En ese sentido, recuerda a las campañas de Jeremy Corbyn en 2017 y 2019, en las que los estrategas esperaban que la implementación de políticas populares cambiara su posición en las encuestas. Junto con compromisos de gastar más en la policía, el NHS, en escuelas y en eliminar las tasas universitarias, el centro de atención fue la nacionalización de grandes partes de la industria.

No voy a perder tu tiempo ni el de Georgina desenterrando un gráfico que muestre que el NHS es importante para la mayoría de los votantes del Reino Unido. Aquí está el gráfico clave de la encuesta Ipsos de 2023 sobre la popularidad de la nacionalización de diversas industrias:

Otros encuestadores revelan cifras similares en esta pregunta. Desafortunadamente, Ipsos solo ha realizado una encuesta relativamente reciente sobre la reintroducción del servicio nacional. Es un ejercicio divertido demostrar por qué el diseño de la pregunta es importante:

De todos modos, la encuesta de JL Partners, que es la más reciente sobre este tema a principios de mes, encontró un 42 por ciento a favor y un 34 por ciento en oposición.

Aquí hay tres cosas importantes a tener en cuenta: la primera, por supuesto, es que una proporción de 42-34 por ciento es muy, muy diferente de una de 60-20 por ciento. En segundo lugar, incluso al proponer políticas que contaban con niveles mucho más altos de apoyo público que la reintroducción del servicio nacional, la estrategia de Corbyn aún no fue suficiente para que ganara el poder en 2017 o para evitar una aplastante derrota en 2019.

Un obstáculo aquí es que estas políticas son en su mayoría de “baja saliencia” – aunque la gente está de acuerdo con ellas, realmente no les importan mucho. Esto es, nuevamente, un problema aún mayor para la estrategia de Sunak que para la de Corbyn. No hay ninguna encuesta, ni un solo fragmento de datos, ni una sola conversación que haya tenido mientras viajaba por el país cubriendo elecciones que me indique que la reintroducción del servicio nacional recibe algún apoyo o interés.

El tercer problema importante es que Corbyn realmente respaldó la nacionalización. De hecho, una de las cosas que creo que salió mal para Corbyn en 2019 es que en 2017 pudo presentarse como un político auténtico, a diferencia de los demás, pero para 2019, no solo parecía mucho como un político común y corriente sino que también era increíblemente impopular. (Hasta que, Sunak logró igualar o, según el encuestador, superar sus cifras.)

El compromiso de servicio nacional de Sunak es, creo, demasiado descarada y obviamente un aliciente para los votantes que piensan que el gobierno ha fallado en inmigración (el tema más importante entre los votantes de Reforma y los no votantes a los que los Conservadores necesitan atraer de nuevo) y en crimen (el siguiente tema más importante para este grupo). Pero la reintroducción del servicio nacional no es el tercer o incluso el cuarto tema que más les importa a estos votantes.

No es solo como se desempeñan las políticas en las encuestas, sino también cómo se reflejan en el partido y cómo son interpretadas. No solo a muy poca gente le importa este tema, sino que francamente, la propuesta del servicio nacional está siendo criticada por las organizaciones que necesitarían implementarla. Que la posición del primer ministro sobre esto haya cambiado tan rápidamente socava aún más esta política. Todo esto significa que creo que cualquier beneficio entre el 42 por ciento de personas que apoyan la idea de servicio nacional pero que, honestamente, no les importa, será superado por la percepción de cinismo e incompetencia que deja.

La insatisfacción de los Conservadores, junto con la sensación en el Laborismo de que no pueden creer su suerte al comienzo de la campaña de Sunak, solo aumentará si este tipo de cosas es lo que debemos esperar en las próximas seis semanas.

Ahora prueba esto

Principalmente escuché Nothing But The Beat de David Guetta mientras escribía mi columna esta semana, que puedes leer aquí o en el FT de hoy.

Noticias principales hoy

A continuación se muestra el seguimiento en vivo de UK poll-of-polls del Financial Times, que combina las encuestas de intención de voto publicadas por importantes encuestadores británicos. Visita la página de rastreo de encuestas del FT para descubrir nuestra metodología y explorar los datos de las encuestas por demografía incluyendo edad, género, región y más.

Estás viendo un vistazo a una gráfica interactiva. Esto probablemente se debe a estar sin conexión o tener JavaScript deshabilitado en tu navegador.

Boletines recomendados para ti

Cuenta regresiva de la Elección en EE. UU. – Dinero y política en la carrera hacia la Casa Blanca. Regístrate aquí

FT Opinión – Ideas y juicios de los principales comentaristas. Regístrate aquí

“