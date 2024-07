La política de Israel hacia Gaza “pone un objetivo en la espalda de América”, afirman ex funcionarios de EE. UU.

Doce ex funcionarios de la administración de Biden que renunciaron por la política sobre Israel y la guerra en Gaza dicen que las acciones del gobierno han puesto en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. Los ex funcionarios acusan al gobierno de EE. UU. de aferrarse a una “política fallida” que no solo ha sido devastadora para el pueblo palestino, sino que ha puesto en peligro a los israelíes, ha sofocado la libertad de expresión y ha socavado la credibilidad de EE. UU. sobre su compromiso con un orden internacional basado en reglas. La declaración conjunta dice que las transferencias continuas de armas a Israel a pesar de sus acciones en Gaza han desestabilizado aún más Oriente Medio y “han puesto un blanco en la espalda de Estados Unidos”.