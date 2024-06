¿La política de empleos verdes de Biden lo ayudará a ganar votos?

Hace 2 horas

Por Michelle Fleury, corresponsal de negocios en América del Norte

Qcells está invirtiendo miles de millones en una fábrica de paneles solares en Georgia

El ex “centro mundial de la alfombra” está recibiendo un cambio de imagen de varios miles de millones de dólares.

En el pueblo rural georgiano de Dalton, una vez conocido por sus revestimientos de suelo de tela, una compañía coreana llamada Qcells está gastando $2.5bn (£2bn) para expandir su fábrica de paneles solares, con otra en proceso.

Es una iniciativa audaz que creará 2,500 empleos de calidad en los próximos 12 meses, en una zona donde los ingresos familiares promedio están aproximadamente un 27% por debajo del promedio nacional. Se espera que el proyecto revitalice una esquina de los EE. UU. cuyos días de gloria parecían estar pasados.

Y se debe en gran parte a alguien a quien muchos de los residentes de este distrito republicano preferirían no mencionar – Joe Biden.

La histórica Ley de Reducción de la Inflación de 2022 del presidente -su emblemática legislación verde- ofreció cientos de miles de millones de dólares en incentivos fiscales, créditos y préstamos para estimular la manufactura estadounidense en energía limpia.

La legislación sobre cambio climático más ambiciosa en la historia de EE. UU. ha generado un tsunami de inversiones del sector privado, con grandes implicaciones para el resto del mundo. Y Georgia – un estado que el presidente Biden espera que esté en juego en las elecciones presidenciales de este año – ha sido un gran beneficiario.

Pero a falta de cuatro meses para que el presidente se enfrente a Donald Trump, los miles de millones de dólares de nuevas inversiones en este estado clave de la batalla parecen no haber elevado el apoyo al titular.

La propuesta del presidente Biden es que resolver el problema climático también es bueno para empleos. Desde que se aprobó la ley, más de 300,000 empleos en energías limpias se han creado en EE. UU., según el grupo de defensa Climate Power.

Y no hay duda de que está creando oportunidades en lugares como Dalton. Aquí se ve el Bidenomics en acción: dinero extranjero y gubernamental siendo utilizado para combatir el cambio climático y construir una economía desde el centro hacia afuera.

Scott Moskowitz de Qcells señala las masivas inversiones en energías renovables de EE. UU.

Scott Moskowitz, jefe de estrategia de mercado de Qcells, dice que Georgia ha sido un gran hogar desde 2019, pero que la Ley de Reducción de la Inflación ha sido un “acelerante”. Sin ella, reflexiona, la actual expansión podría no haber ocurrido en absoluto.

“Lo que nuestra industria ha visto, desde que se aprobó la Ley de Reducción de la Inflación, es una mayor inversión en los últimos dos años en la manufactura de energía solar y limpia que en los 20 años anteriores”, dice.

Y sin embargo, ese mensaje ni se está transmitiendo ni simplemente no está resonando con la gente local, ni siquiera con los demócratas locales.

Jan Pourquoi, portavoz del Partido Democrático del Condado de Whitfield local, me dice: “En la comunidad empresarial, hay un resentimiento contra esa compañía [Qcells].”

El Sr. Pourquoi, un expatriado belga, debería saberlo. Es dueño de una de las pequeñas empresas de alfombras en la ciudad. Hablamos en su oficina, con vistas al piso de la fábrica donde convierten los restos de pisos en pequeñas alfombras.

“La comunidad empresarial resiente el hecho de que tengamos una empresa de Corea del Sur llegando a esta área con subsidios gubernamentales, mientras que ellos mismos no reciben nada del gobierno”, dice el Sr. Pourquoi, quien se identificaba como republicano antes de cambiar de partido tras la elección de Trump en 2016.

Me dice que los votantes locales saben poco sobre la ley de la IRA. “A nadie le importa la energía limpia, no por aquí. Ese es el tipo de cosas que a mí me importan los ‘liberales de los lattes’ en la gran ciudad.”

Qcells

Qcells ha estado expandiendo su vasta fábrica en Dalton

Bueno, al menos una persona sí, y esa es Marjorie Taylor Greene, la representante republicana del Congreso por el distrito. Ella ha alabado la expansión de Qcells, a pesar de votar en contra de la ley que ayudó a hacerla posible.

Está creando algunas dinámicas incómodas para los republicanos. La Ley de Reducción de la Inflación está en la mira de Donald Trump.

Si los legisladores republicanos ganan en las elecciones al Congreso que también se llevarán a cabo el 5 de noviembre, entonces ciertas partes de la ley climática emblemática del presidente Biden podrían ser derogadas, amenazando un auge de energía limpia que está ocurriendo en sus comunidades en todo EE. UU.

Me senté a tomar café con Kasey Carpenter, miembro republicano de la Cámara de Representantes de Georgia en Dalton. Nos encontramos en Oakwood Café, el concurrido restaurante que él posee junto con una serie de otros negocios locales, incluido un bar de pizzas y un hotel boutique.

El Sr. Carpenter minimizó el impacto potencial en Qcells de que se eliminen los créditos fiscales a la manufactura. No cree que eso ponga en peligro las inversiones solares en su distrito.

Pero agrega que si las inversiones en energía limpia estuvieran en peligro “seguro que estaremos hablando con el equipo de Trump”.

Nuestra conversación termina con él diciendo que sería otra pluma en la gorra de Dalton si este pueblo de alfombras pudiera reclamar también el título de “capital mundial de paneles solares”.

Pero ese título le pertenece a China, que controla el 80% de la cadena de suministro mundial de paneles solares.

Durante años, China ha estado invirtiendo fuertemente en energías renovables, y se espera que gaste un asombroso $675bn en 2024, según un informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Para competir, los gobiernos de todo el mundo han comenzado a invertir cientos de miles de millones en las industrias verdes del futuro.

En la UE, la inversión en energías limpias está prevista que aumente a $370bn en 2024, según la AIE. La cifra prevista para EE. UU. es de $315bn.

La Representante Comercial de los EE. UU., Katherine Tai, dijo el año pasado que esperaba que el aumento de los gastos de EE. UU. en energías renovables ayudara a abordar la “distorsión significativa” en la economía mundial causada por China.

Kasey Carpenter, republicano, dice que no teme que un posible gobierno de Trump afecte al sector solar

El objetivo también es evitar que China tenga más apertura en el mercado de energías renovables de EE. UU.

Y estas masivas inversiones verdes están siendo canalizadas por la Casa Blanca de Biden, muy intencionalmente, hacia los llamados estados rojos – aquellos que suelen votar republicano. La esperanza es crear un renacimiento de la manufactura antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

Para aquellos que trabajan en la fábrica de Qcells, la oportunidad ha sido transformadora.

Los robots patrullan el piso de la tienda donde se están empaquetando las células solares en paneles. Ahí es donde me encuentro con Alan Rodríguez, vestido con una camisa polo negra con el logo de Qcells.

Cambiando el trabajo en una fábrica de alfombras de Dalton por Qcells poco después de que el fabricante de paneles solares abriera su primer sitio en 2019. El Sr. Rodríguez comenzó en un puesto de nivel de entrada, antes de aprender habilidades avanzadas y avanzar a un puesto en el equipo de ingeniería.

La velocidad de avance era algo que nunca soñó cuando trabajaba en la industria del suelo.

“Para mí ha sido genial,” dice el Sr. Rodríguez mientras camina por la línea de producción. “Los trabajos son mucho mejores, el ambiente. Es una instalación limpia.”

El presidente Biden cuenta con personas como Alan Rodríguez para ayudar a inclinar a los estados rojos a su favor en noviembre.