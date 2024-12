La policía identifica a mujer quemada en ataque mortal en la ciudad de Nueva York

Tomó a las autoridades más de una semana para identificar completamente el cuerpo. Eric Gonzalez, el fiscal de distrito de Brooklyn, dijo en una conferencia de prensa temprana en la investigación que las autoridades habían trabajado para recopilar evidencia de ADN y huellas dactilares de los restos de la Sra. Kawam. “Es una prioridad para mí, para mi oficina, para el departamento de policía identificar a esta mujer, para que podamos notificar a su familia”, dijo el Sr. Gonzalez. Información falsa y no verificada sobre ella, incluida una imagen falsa generada por inteligencia artificial, circulaba en línea mientras las autoridades trabajaban. También hubo una muestra de apoyo, incluida una vigilia realizada para la víctima entonces no identificada la semana pasada. La policía dice que la Sra. Kawam estaba inmóvil, aparentemente dormida, en un tren de metro estacionario en la estación de Coney Island-Stillwell Avenue en Brooklyn temprano el 22 de diciembre cuando el Sr. Zapeta presuntamente se acercó a ella con un encendedor. La pareja nunca interactuó y la policía cree que no se conocían. El video parece mostrar al sospechoso agitando una camisa ante ella en un aparente intento de avivar las llamas, en lugar de apagarlas. Luego sale del vagón del metro y observa el incendio desde un banco en la plataforma. Jessica Tisch, comisionada de policía de Nueva York, dijo que el olor a humo atrajo a policías y personal de la Autoridad de Tránsito Metropolitano al fuego donde extinguieron las llamas. “Sin que los oficiales que respondieron supieran, el sospechoso se quedó en la escena y estaba sentado en un banco en la plataforma justo afuera del vagón del tren”, dijo la Sra. Tisch. Las autoridades declararon a la Sra. Kawam muerta en la escena. La Sra. Tisch describió el incidente como “uno de los crímenes más depravados que una persona podría cometer contra otro ser humano”. En una audiencia preliminar el martes, el fiscal Ari Rottenberg dijo que el Sr. Zapeta le dijo a los investigadores que había estado bebiendo y no recordaba el incidente, pero sí se identificó en fotos y videos de vigilancia que mostraban el incendio encendiéndose. El Sr. Zapeta, quien es originario de Guatemala, fue deportado de los Estados Unidos en 2018 y luego reingresó al país ilegalmente, dijeron las autoridades de inmigración. Los fiscales dijeron que debe regresar a la corte el 7 de enero.