La policía está evaluando ‘urgentemente’ comentarios racistas de activistas de Reforma mientras Sunak habla de ira | Noticias de Política

La policía está "evaluando con urgencia" los comentarios racistas y homofóbicos hechos por activistas de Reform mientras Rishi Sunak habla de su dolor y enfado por un insulto personal.

La fuerza de Essex dijo que estaba buscando "establecer si hay algún delito penal".

Esto ocurrió después de que el líder Tory dijera que odiaba repetir el insulto dirigido hacia él por un seguidor del partido de Nigel Farage, pero dijo que como padre de dos hijas era importante desafiar el "comportamiento corrosivo y divisivo".

Los activistas de Reform habían sido grabados haciendo comentarios racistas, incluyendo sobre el líder Tory que es de ascendencia india.

Sigue actualizaciones en vivo de la elección.

Sunak: "Mis dos hijas tienen que ver y escuchar a gente de Reforma que hace campaña por Nigel Farage llamándome un maldito ‘P ***’.

"Duele y me enoja y creo que tiene algunas preguntas que responder.

"Y no repito esas palabras ligeramente.

"Lo hago deliberadamente porque esto es demasiado importante como para no llamarlo claramente por lo que es."

Hablando en una visita de campaña electoral a una escuela en Teesside, agregó: "Y como primer ministro, pero más importante como padre de dos niñas pequeñas, es mi deber denunciar este comportamiento corrosivo y divisivo".

Sunak dijo que repitió el insulto racial porque era importante desafiarlo.

Continuó: "Odio tener que hacerlo, elegí mis palabras deliberadamente, odio tener que repetirlas, realmente lo odio.

"Pero también creo que es importante llamar a esto por lo que es y ser claro al respecto."

El vídeo, captado por un reportero encubierto de Channel 4 en Clacton, donde Farage es candidato, mostraba al activista de Reforma Andrew Parker haciendo el comentario discriminatorio sobre Sunak y sugiriendo que los migrantes deberían ser usados como "práctica de tiro".

También describió al Islam como un "culto repugnante".

Otro activista describió la bandera del Orgullo como "degenerada" y sugirió que los miembros de la comunidad LGBT eran pedófilos.

Farage se ha distanciado de los comentarios inflamatorios, diciendo que estaba "consternado" por los "sentimientos terribles" expresados.

El líder laborista, Sir Keir Starmer, dijo que estaba "impactado" por las imágenes "claramente racistas" y que el líder de Reform UK enfrenta una "prueba de liderazgo".

Otro activista, Andrew Tate, enfrenta cargos de trata de personas, violación y formación de una banda criminal para explotar sexualmente a mujeres.

El primer ministro dijo: "Andrew Tate no es una voz importante para los hombres. Es un misógino vil. Y nuestra política y país son mejores que eso".

Los otros candidatos en Clacton son:

Matthew Bensilum, Partido Liberal

Craig Jamieson, Partido Climático

Tony Mack, independiente

Natasha Oben, Partido Verde

Tasos Papanastasiou, Partido de la Herencia

Andrew Pemberton, Partido de la Independencia del Reino Unido

Giles Watling, Conservador