La policía busca al exlíder separatista catalán tras regresar del exilio.

La policía en Barcelona está buscando al ex líder separatista de Cataluña, Carles Puigdemont, quien regresó dramáticamente a España después de un exilio de siete años a pesar de enfrentar una orden de arresto pendiente. Los Mossos d’Esquadra – la policía catalana – establecieron bloqueos en carreteras dentro de Barcelona y saliendo de la ciudad como parte de la Operación Jaula, dirigida a encontrar al Sr. Puigdemont, quien fue visto saliendo de un mitin esta mañana en un coche. La operación fue supuestamente finalizada algunas horas más tarde. Durante gran parte de los últimos años ha vivido en Bruselas, después de ser acusado de cargos relacionados con un intento fallido de independencia de Cataluña en 2017. En ese momento, los líderes proindependentistas de Cataluña, incluido el Sr. Puigdemont, organizaron un referéndum -que fue declarado ilegal por el tribunal constitucional de España- y posteriormente declararon la independencia de la región. Madrid impuso el gobierno directo en la región poco después y el Sr. Puigdemont huyó a Bélgica. El jueves por la mañana, el Sr. Puigdemont se dirigió brevemente a cientos de simpatizantes que se reunieron cerca del parlamento catalán en Barcelona, poco antes de la investidura esperada de un nuevo jefe del gobierno catalán. Dijo que había regresado “para recordarles que todavía estamos aquí” y agregó: “Realizar un referéndum no es y nunca será un crimen.” Luego desapareció. Muchos esperaban que apareciera dentro del edificio del parlamento a tiempo para la ceremonia de investidura a las 10:00 (08:00 GMT), pero no se le vio por ninguna parte. Un oficial de la policía catalana fue detenido bajo sospecha de ayudar al Sr. Puigdemont a escapar, dijo un portavoz de los Mossos d’Esquadra. El oficial supuestamente es dueño de un coche en el cual el Sr. Puigdemont escapó después de realizar su discurso, dijeron medios españoles. Ahora se han establecido bloqueos en toda la ciudad, dijo un portavoz del departamento de interior de Cataluña en un comunicado. La televisión española también mostró imágenes de La Jonquera, un municipio fronterizo con Francia, donde se podía ver a la policía deteniendo coches y revisando los maleteros. El aliado de Puigdemont, Aleix Sarri, criticó la operación policial en X, diciendo: “Cientos de agentes rodean Barcelona para arrestar al presidente Puigdemont. Una caza pagada con dinero público para complacer a los poderes en Madrid. Esto no es lo que hace una democracia.” La policía presuntamente usó gas pimienta para dispersar a los simpatizantes de Puigdemont que se reunieron cerca del parlamento. Ignacio Garriga del partido de extrema derecha Vox, que se opone firmemente a la independencia de Cataluña, dijo que Vox “haría todo lo necesario para asegurarse de que Puigdemont sea arrestado.” Algunos comentaristas españoles están desconcertados por el hecho de que la policía no pudo arrestar al Sr. Puigdemont a pesar de que anunció que regresaría a Cataluña a principios de esta semana. El miércoles, publicó un video en X diciendo que había “comenzado el viaje de regreso desde el exilio” y añadió que su arresto habría sido ilegal y arbitrario. Parece haber varios motivos detrás del regreso de Carles Puigdemont a España. En primer lugar, quiere presionar a las autoridades para que apliquen la nueva ley de amnistía del país -que retira las acciones legales contra los nacionalistas catalanes- a él, después de que el tribunal supremo lo excluyera de su aplicación por motivos técnicos. También tiene como objetivo perturbar la investidura del socialista Salvador Illa como nuevo presidente de Cataluña hoy. El ex ministro español de Salud se convertiría en el primer líder no nacionalista de la región desde 2010. Igualmente importante para el Sr. Puigdemont es afirmarse a sí mismo y a su partido Junts per Catalunya (JxCat) como la principal fuerza proindependentista. Está ansioso por presentar a su rival separatista, la Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), como cómplice del unionismo español debido a su acuerdo de apoyar la investidura del Sr. Illa. Hasta que haya un nuevo gobierno local, la ERC sigue siendo responsable de la fuerza policial catalana, lo que hace el regreso del ex presidente regional particularmente incómodo para el partido.