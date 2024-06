La policía alemana busca el motivo del ataque a una fiesta privada de fútbol.

La policía en Alemania sigue buscando un motivo mientras investigan a un hombre que atacó a varias personas en una fiesta privada del Campeonato Europeo en una pequeña ciudad. El incidente ocurrió el viernes por la noche en Wolmirstedt, en el estado central de Sajonia-Anhalt. La policía dijo que un hombre de 27 años irrumpió en una casa unifamiliar y atacó a varias personas que se habían reunido en el patio para ver el partido inaugural de la Euro 2024 entre Alemania y Escocia. Apuñaló a varias personas con un “objeto similar a un cuchillo”, dijo la policía. El agresor, un nacional afgano, hirió gravemente a una mujer de 50 años y a un hombre de 75 años. Un hombre de 56 años resultó levemente herido. Después de que llegara la policía, se dice que el agresor atacó a los agentes. La policía respondió con disparos y el hombre falleció más tarde en el hospital. Antes de las apuñaladas en la fiesta de fútbol, la policía dijo que el agresor mató a un hombre de 23 años en un bloque de apartamentos no muy lejos de allí. El hombre, también nacional afgano, murió por sus heridas en el hospital esa noche. La relación entre el agresor y la víctima no fue revelada por la policía. Es importante “arrojar más luz” sobre el motivo del hombre, dijo el fiscal Frank Baumgarten el domingo. Dijo que se interrogaría exhaustivamente a testigos y personas que conocían al agresor. Según Baumgarten, no veía evidencia de que los disparos realizados por dos agentes al agresor fueran ilegales. Wolmirstedt tiene alrededor de 12,000 habitantes y está ubicado al norte de la ciudad de Magdeburg. Inicialmente, los vecinos pensaron que los disparos realizados por los agentes de policía eran petardos que se habían encendido debido al partido de fútbol. “Todavía estamos bastante conmocionados”, dijo un vecino que estaba viendo el partido en la televisión cuando escuchó los disparos. “Había acabado de marcar el segundo gol, pensamos que alguien había encendido un petardo por alegría”, dijo el hombre. Cuando miraron por la ventana, vieron a la policía y a un hombre tirado cerca de la entrada.