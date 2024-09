La polémica reforma judicial de México supera un obstáculo clave.

Actualizado el 5 de septiembre de 2024, 12:37pm EDTpolíticanegociosNorteaméricaNoticias

La cámara baja de México votó abrumadoramente el miércoles para aprobar el polémico proyecto de reforma judicial del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, que prevé la elección de jueces por voto popular.

Los legisladores se reunieron en un polideportivo cercano después de que protestas bloquearan la entrada al palacio legislativo. Trabajadores judiciales, incluidos los jueces de la Corte Suprema, y otros han llevado a cabo huelgas y manifestaciones en contra del proyecto.

Los críticos dicen que las medidas planificadas erosionarán la independencia del poder judicial de la política, y permitirán que el partido Morena del presidente López Obrador consolide aún más su poder.

Después de superar el obstáculo de la cámara baja, la legislación pasará ahora al Senado, donde se espera que sea aprobada.

SEÑALESSemafor Señales: Información global sobre las noticias más importantes de hoy.La comunidad empresarial alarmada por los cambiosFuente: Financial Times

Los líderes empresariales de México han expresado preocupaciones de que los cambios propuestos, como la eliminación de reguladores autónomos, politizarían la justicia, impactando especialmente en áreas reguladas como la minería, energía y telecomunicaciones, dijo un ejecutivo al Financial Times. Las empresas que luchan contra la competencia desleal de empresas estatales pueden acabar frente a jueces que son aliados del partido gobernante. La propuesta ha reducido significativamente la inversión extranjera en el país y podría erosionar gradualmente el comercio entre Estados Unidos y México, que son los mayores socios comerciales entre sí. “Esto es más parecido al cáncer que a un infarto”, dijo un experto de Citi Bank.

Los funcionarios quedaron atónitos por la propuesta “extrema”Fuente: El País, BBC, The Associated Press

Los cambios propuestos han sido ampliamente criticados por expertos y funcionarios legales internacionales: El embajador de Estados Unidos en México dijo que “es un gran riesgo para el funcionamiento de la democracia de México.” Después de que su homólogo canadiense repitiera la crítica, López Obrador dijo que estaba “pausando” las relaciones diplomáticas con las embajadas de ambos países, una herramienta recurrente usada por él para ilustrar desacuerdos con naciones, escribió El País. Los críticos han señalado que las reformas no abordarían “los altos niveles de impunidad y la crónica falta de fondos” en el sistema judicial de México, informó la BBC, y otros están preocupados por la introducción de “jueces encapuchados” cuya identidad se mantendría en secreto al presidir casos de crimen organizado, según The Associated Press.