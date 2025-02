La perspectiva de beneficios en descenso de las empresas estadounidenses empaña el rally bursátil.

Bajo una sólida temporada de ganancias del cuarto trimestre, hay un desarrollo preocupante que podría afectar el argumento alcista para las acciones estadounidenses: la perspectiva de ganancias de las corporaciones de Estados Unidos se está volviendo negativa.

Entre las empresas que han emitido orientación para el próximo trimestre y más allá, más han proporcionado estimaciones que están por debajo de las expectativas de los analistas. Un indicador de ganancias futuras que compara las previsiones de las empresas con las proyecciones de los analistas ha caído a su nivel más bajo en un año después de desplomarse a un nivel visto por última vez en 2016 a principios de este mes, según datos compilados por Bloomberg Intelligence.

Hay muchas razones para la duda. Una guerra comercial a gran escala probablemente afectará la demanda de exportaciones y las ganancias en el extranjero de empresas multinacionales. En casa, la inflación sigue siendo persistente y la Reserva Federal no parece tener prisa por bajar las tasas de interés.

“La incertidumbre al entrar en este año es tan grande como ha sido en años y los ejecutivos están tratando de navegar a través de eso con una orientación más modesta,” dijo Jim Tierney, director de inversiones de crecimiento concentrado en Estados Unidos en AllianceBernstein. “Los resultados de las ganancias del cuarto trimestre son sólidos, pero no se reflejaron completamente en la orientación de 2025.”

Históricamente, las acciones tienden a reaccionar más a la orientación que a los resultados reales, y los operadores premian a las empresas que ofrecen pronósticos mejores de lo esperado. Las empresas que guían al alza en ganancias y ventas en esta temporada de resultados han superado al índice S&P 500 en un 6.7% dentro de un día de reportar los resultados, la segunda mayoría desde principios de 2020, según datos de BI.

Por supuesto, los ejecutivos de alto nivel podrían resultar conservadores en sus proyecciones en los próximos meses, lo que establecería el escenario para un repunte ya que las estimaciones de ganancias reducidas bajarían el listón para que las empresas las superen. Mientras tanto, los analistas han sido reacios a revisar sus proyecciones para este año y más allá hasta que más empresas brinden orientación sobre las ganancias. Solo 80 empresas en el S&P 500 han emitido perspectivas para el primer trimestre hasta ahora.

“Esta es la clásica danza de los analistas de Wall Street y la orientación de las empresas, donde se establecen estimaciones muy ambiciosas desde el lado de venta y las empresas las guían hacia números superables,” dijo Patrick Armstrong, director de inversiones en Plurimi Wealth. “La gran pregunta es ¿cuándo tendrán realmente efecto los aranceles?”

Incluso las perspectivas de los analistas para todo el año 2025 para el S&P 500 han caído constantemente desde el comienzo del año. Ven a las empresas del S&P 500 creciendo sus ganancias en un 10% este año, frente al casi 13% a principios de enero, según datos compilados por BI. Aunque para 2026, las previsiones no han cambiado, con los analistas anticipando que las ganancias seguirán aumentando en un 14% el próximo año.

“Trump siempre creará volatilidad en los mercados, pero si se miran los fundamentos subyacentes del crecimiento de las ganancias, siguen siendo realmente sólidos,” dijo Nancy Tengler, directora ejecutiva de Laffer Tengler Investments.

El mercado de valores es prospectivo, por lo que los operadores están descontando lo que va a suceder al menos seis a 12 meses después. A medida que los márgenes de beneficio continúan recuperándose después de ser comprimidos por la inflación que ha erosionado la capacidad de las empresas para trasladar los costos a los consumidores aumentando los precios, los inversores siguen siendo optimistas sobre el crecimiento de las ganancias en 2026.

Es una perspectiva alentadora para un mercado que está rozando máximos históricos incluso cuando la Fed señala que tiene la intención de mantener las tasas más altas por más tiempo.

El riesgo, sin embargo, es que la inflación permanezca más persistente de lo esperado, obligando a los funcionarios monetarios a reconsiderar la flexibilización de las tasas de interés. Los consumidores ya están reduciendo el gasto debido a los precios más altos, con las ventas minoristas cayendo en enero al ritmo más rápido en dos años.

Los inversores leerán las primeras señales de los minoristas el jueves, cuando Walmart Inc. presente resultados antes de la apertura del mercado, brindando a los inversores información crucial sobre la fortaleza del consumidor, el crecimiento económico y la rentabilidad corporativa. Home Depot Inc. y Lowe’s Cos. siguen la próxima semana, luego Target Corp. y Nordstrom Inc. el 4 de marzo.

