La PC Starforge limitada es el sueño de un fanático de Old School RuneScape

Starforge Systems es una de las principales empresas de PC personalizadas preconstruidas y gran parte de su éxito se debe a lanzamientos limitados como este PC de Old School RuneScape que acaban de anunciar.

Si estás un poco familiarizado con Starforge Systems, entonces probablemente sepas que crean numerosos diseños personalizados de PC para juegos. ¿Recuerdas el Dunkin’ PC de principios de este año? Eso fue obra de Starforge Systems. Estas configuraciones personalizadas suelen estar disponibles en cantidades muy limitadas. Sin embargo, por lo general, son versiones mejoradas de lo que Starforge ofrece normalmente. Por lo tanto, aún puedes obtener una PC como esta sin todos los extras si te quedas sin ella o simplemente no te interesa el tema de RuneScape.

En cuanto a esta máquina en particular, está cargada de potencia de rendimiento y detalles especiales. Rindiendo homenaje a los días antiguos de RuneScape, esta edición limitada viene con todos los detalles que un fanático podría desear. Como detalles personalizados alrededor de toda la carcasa. Incluso en partes de los paneles de vidrio templado y en la ventilación del otro lado.

El PC de RuneScape de Starforge viene con un paquete limitado

Como se mencionó anteriormente, se trata de lanzamientos bastante limitados, por lo que no habrá muchos disponibles. Al menos no en comparación con la cantidad de PCs normales de Starfroge que puedes comprar, como el Voyager o el Navigator. También cabe mencionar que puedes construir cualquiera de las otras PCs que ofrece Starforge y personalizarla con esta carcasa. Así que no tienes que comprar este modelo de edición limitada de RuneScape. Además, hay antecedentes al respecto. Dado que el modelo de RuneScape vendrá con hardware específico, es posible que desees algo más potente. En cuanto al costo del modelo de RuneScape, es de $2,150.

En cuanto a las especificaciones, es lo suficientemente potente como para manejar cualquier juego que le eches. Esto incluye un procesador AMD Ryzen 5 7600X y una tarjeta gráfica AMD Radeon 7800XT. Con estos componentes, puedes esperar un promedio razonable de 184 cuadros por segundo en juegos como Modern Warfare III. Además de un promedio de 145 cuadros por segundo en Forza Horizon 5 si estás jugando en 1080p. El rendimiento naturalmente disminuirá un poco si aumentas los gráficos a 1440p o 4K. Pero incluso a 4K, todavía puedes esperar unos sólidos 80 cuadros por segundo en promedio en Modern Warfare III. Nada mal.

La PC también viene con 32GB de RAM y un SSD de 1TB. En cuanto al paquete limitado, desde ahora hasta el 21 de julio Starforge está ofreciendo un paquete al comprar esta PC que incluye los cinco Platelights personalizados de RuneScape. El paquete también incluye una membresía de 12 meses para Old School RuneScape. Si no estás familiarizado con los Platelights, son placas acrílicas que puedes colocar en la parte delantera de la PC para darle un estilo adicional.

Tanto la carcasa como los Platelights pueden comprarse por separado

Si ya tienes una PC de gaming de Starforge y solo quieres darle un toque más elegante, puedes optar por comprar la carcasa y/o los Platelights por separado. La carcasa por sí sola cuesta $400 y los Platelights cuestan $40 cada uno. También hay un paquete de la carcasa que incluye la membresía de 12 meses de Old School RuneScape por $500. Además, es posible añadir estas cosas a las PCs Voyager y Navigator por $200 cada una.