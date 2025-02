La OTAN puso a prueba sus nuevos drones navales de la Fuerza de Tarea X construidos para detener sabotajes y frenar la agresión rusa.

Nuevos drones navales de la OTAN están siendo puestos a prueba en el Mar Báltico.

Las embarcaciones superficiales no tripuladas son parte de los esfuerzos de la alianza para disuadir la agresión y el sabotaje.

La nueva Fuerza de Tarea X es reminiscente de los esfuerzos de la Fuerza de Tarea 59 de la Marina de los EE. UU.

La alianza de la OTAN ha estado probando nuevos drones navales de la Fuerza de Tarea X en las aguas estratégicas del Mar Báltico, mostrando las nuevas capacidades de estos sistemas no tripulados.

Los drones están destinados a ayudar a los aliados a mantener un ojo en las actividades de Rusia en la región y disuadir el sabotaje potencial de infraestructura submarina crítica como cables de datos.

El Comando Aliado de Transformación de la OTAN anunció las demostraciones de drones el miércoles, diciendo que “señalan un avance significativo en la integración de embarcaciones superficiales no tripuladas, comúnmente conocidas como USVs, para reforzar la capacidad de la OTAN de salvaguardar la infraestructura crítica y mantener la seguridad en un entorno cada vez más complejo”.

El almirante francés Pierre Vandier, Comandante Aliado Supremo de Transformación de la OTAN, dijo que la Fuerza de Tarea X cubrirá lagunas de vigilancia en la región. Bart Hollants, un funcionario de la Rama de Transformación del Comando Aliado de la OTAN, lo llamó “los primeros resultados tangibles” de los esfuerzos de la OTAN para frenar las amenazas de seguridad en el Báltico.

La demostración involucró activos marítimos de la OTAN, incluidas las marinas danesa y alemana, probando cómo los drones trabajan junto con embarcaciones tripuladas. Las actividades de prueba incluyeron ejercicios de maniobra táctica como eventos de fuego real con el objetivo de integrar drones en las fuerzas navales de la OTAN.

La OTAN anunció sus planes de establecer la Fuerza de Tarea X y emplear drones navales a finales de enero. El objetivo del proyecto es contrarrestar y disuadir a actores estatales y no estatales de sabotear cables submarinos, así como contener la potencial agresión rusa.

La Fuerza de Tarea X está trabajando para implementar “una flota de sistemas autónomos marítimos para proporcionar vigilancia constante, detectar y rastrear posibles amenazas, y mejorar la conciencia situacional”, dijo la OTAN. “Este enfoque ofrece una solución rentable y rápidamente desplegable para contrarrestar la agresión rusa”.

Los modelos de drones se mantienen en un almacén en la Actividad de Apoyo Naval de Bahrein. La movida vino después de varios incidentes en los que cables submarinos en el Báltico fueron dañados por embarcaciones vinculadas a Rusia y China.

Estos incidentes preocupantes se sospechaba que eran parte de las tácticas continuas de guerra híbrida e irregular de Rusia contra las naciones de Europa occidental, tácticas de zona gris por debajo del umbral del conflicto armado. Otros ejemplos recientes incluyen la interferencia rusa en elecciones europeas y campañas de desinformación.

La preocupación sobre el ataque a cables submarinos críticos e infraestructura relacionada ha llevado a la OTAN a tomar medidas. La nueva Fuerza de Tarea X de la OTAN, dijo la alianza, es similar a la Fuerza de Tarea 59 de la Marina de los EE. UU., una iniciativa que despliega drones navales en el Medio Oriente.

La Fuerza de Tarea 59 es una iniciativa de la Marina sin precedentes que comenzó en septiembre de 2021. Desde entonces, la fuerza de tarea ha realizado al menos 35 ejercicios bilaterales y multilaterales, operando drones en el mar durante más de 60,000 horas en todo el Medio Oriente.

Tanto los esfuerzos de la Marina de los EE. UU. como de la OTAN hablan del creciente empleo de sistemas no tripulados y, hasta cierto punto, la autonomía en roles de vigilancia y disuasión. En ambos casos, los drones están destinados a brindar a las fuerzas militares más opciones para misiones, así como un alcance más amplio en aguas problemáticas.

Todavía hay muchas incógnitas sobre cómo estos sistemas serán integrados en la guerra naval tanto para los EE. UU. y la OTAN. El uso de botes drones de Ucrania para bombardear la Flota del Mar Negro de Rusia ha sido una victoria notable y un elemento asimétrico en la guerra en Ucrania.

“La integración de sistemas autónomos también plantea problemas importantes como el comando y control, la seguridad de los datos y las implicaciones éticas del uso de inteligencia artificial en la guerra”, dijo la OTAN en su comunicado sobre las pruebas. “La OTAN es consciente de estos problemas y está desarrollando salvaguardias y protocolos para garantizar el uso responsable de estas tecnologías.”