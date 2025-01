La OTAN lanza la misión ‘Centinela Báltico’ para proteger cables submarinos.

Las tensiones entre los países de la OTAN y Rusia han estado aumentando implacablemente desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022. “Hay razones para estar muy preocupados” por los daños a la infraestructura, dijo Rutte. Agregó que la OTAN respondería a tales accidentes de manera contundente, con más abordajes de buques sospechosos y, si es necesario, su confiscación. Declinó compartir más detalles sobre el número de activos que participarán en la iniciativa Sentry del Báltico, ya que dijo que esto podría cambiar regularmente y que no deseaba hacer que “el enemigo sea más sabio de lo que ya es”. La infraestructura submarina es esencial no solo para el suministro de electricidad sino también porque más del 95% del tráfico de internet está asegurado a través de cables submarinos, dijo Rutte, agregando que “1.3 millones de kilómetros (800,000 millas) de cables garantizan un valor estimado de transacciones financieras de 10 billones de dólares cada día”. En una publicación en X, dijo que la OTAN haría “lo que sea necesario para garantizar la seguridad de nuestra infraestructura crítica y de todo lo que valoramos”. Ha habido un aumento en daños inexplicados a la infraestructura submarina en el Báltico en los últimos meses. El accidente más reciente de la infraestructura submarina vio cortarse un cable eléctrico entre Finlandia y Estonia a fines de diciembre. La tripulación de la guardia costera finlandesa abordó el petrolero Eagle S – que navegaba bajo bandera de las Islas Cook – y lo llevó a aguas finlandesas, mientras que Estonia desplegó un barco patrulla para proteger su cable eléctrico submarino. El lunes, Risto Lohi de la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia dijo a Reuters que el Eagle S estaba amenazando con cortar un segundo cable eléctrico y un gasoducto entre Finlandia y Estonia en el momento en que fue incautado. El Ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, dijo en diciembre que los daños a la infraestructura submarina se habían vuelto “tan frecuentes” que ponían en duda la idea de que los daños pudieran considerarse “accidentales” o simplemente “mala marinería”. Tsahkna no acusó directamente a Rusia. Tampoco lo hizo el Primer Ministro sueco Ulf Kristersson, quien el domingo dijo que aunque Suecia no estaba sacando conclusiones o “acusando a nadie de sabotaje sin razones muy sólidas”, tampoco era “ingenua”. “La situación de seguridad y el hecho de que cosas extrañas sucedan una y otra vez en el mar Báltico nos llevan a creer que no se puede descartar una intención hostil”. “Hay pocas pruebas de que un barco podría accidentalmente y sin darse cuenta… sin entender que podría causar daño”, dijo.