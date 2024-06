La OTAN amplía la base aérea de Mihai Kogălniceanu en Rumania.

Hace 13 minutos

Por Nick Thorpe, corresponsal de Europa Central

BBC

Mihai Kogalniceanu (MK) se está convirtiendo en la base aérea de la OTAN más grande de Europa.

Seis Eurofighter Typhoons de la RAF se sientan en la pista de rodaje, motores rugiendo en dos, mientras el personal terrestre se apresura, añadiendo los toques finales antes del despegue.

A lo lejos, una nube de polvo se eleva en la neblina veraniega sobre el sitio de construcción de la segunda pista, de 3.5km (2 millas) de longitud, al lado de la primera. El viento cálido del norte azota los nuevos hangares y los viejos.

La base aérea de Mihai Kogalniceanu (MK) toma su nombre del pueblo cercano, que a su vez lleva el nombre de un político liberal del siglo XIX.

Ahora, es el escenario improbable de lo que está convirtiéndose en la mayor base de la OTAN en Europa, incluso más grande que Ramstein en Alemania.

El presidente ruso Vladimir Putin justificó su guerra en Ucrania argumentando que la OTAN está avanzando en el flanco europeo de Rusia. En respuesta a su invasión, más piezas se han movido en el tablero de la OTAN.

Al borde de Ucrania, Rumania ahora se encuentra justo al lado de una zona de guerra.

La base MK pronto tendrá un escuadrón de F-16 rumanos, recientemente comprados a Noruega, así como drones MQ-9 Reaper, y una ciudad militar por la que rotarán personal del ejército, la fuerza aérea y la armada de la OTAN de 32 países.

Los últimos en llegar son los finlandeses. A solo 20km (12 millas) de la costa del Mar Negro, la base está a 300km de Odesa, a 400km de Sebastopol en la Crimea ocupada por Rusia.

Este es el tercer y último despliegue del piloto de la RAF Flt Lt Charlie Tagg aquí.

“La presencia estadounidense es mucho mayor aquí, con mucha más infraestructura, alojamiento, personal y equipamiento.”

La invasión rusa de Ucrania ha cambiado tanto las áreas por las que él vuela, dice, como la postura estratégica de la misión. En 2021, en su última misión, los pilotos de la OTAN volaron mucho más lejos sobre aguas internacionales en el Mar Negro. Pero ahora se mantienen en la zona de 12 millas náuticas sobre aguas territoriales rumanas y búlgaras para “evitar malos entendidos, situaciones escalatorias con los rusos”.

“Antes estábamos aquí como una disuasión a cualquier agresión rusa. Ahora es más como una garantía para otros países de la OTAN, como Rumania, de que estamos aquí y estamos dispuestos a defendernos.”

No ha habido llamadas para interceptar un avión ruso desde que llegó, dice, aunque las hubo en misiones anteriores, sobre el Báltico.

“Justo estarían avanzando a tientas, no va contra ninguna ley internacional, tienen derecho a hacerlo. Pero vamos a poner un avión al lado de ese avión adversario. Desde un punto de vista de postura, muestra a los rusos… que estamos activos. Estamos volando con aviones armados, así que envía un mensaje claro.”

“Y también nos proporciona una valiosa inteligencia, estamos grabando los números de serie de las aeronaves, y las armas que portan esas aeronaves, por lo que también contribuye a todo el panorama de inteligencia.”

El coronel Nicolae Cretu es el comandante en la base MK.

Tarde en la noche en el recinto británico en la base MK, mira la guerra desplegarse en la vecina Ucrania en sus pantallas de radar.

“Pudimos ver drones Shahed entrando en Odesa. Las fuentes de calor en el suelo, donde están impactando las armas, a los datos de radar que están rastreando aviones, tanto aviones amigos como no tan amistosos. Así que es bastante surrealista.”

Mientras los jets de la OTAN evitan encuentros innecesarios con los rusos, ha habido dos incidentes conocidos sobre el Mar Negro. En septiembre de 2022 un piloto ruso malinterpretó una orden del control terrestre, y estuvo a punto de derribar un avión británico de inteligencia con una tripulación de hasta 30 personas.

En marzo de 2023, un drone MQ-9 Reaper de EE.UU., volado desde Rumania, fue derribado deliberadamente por un jet ruso SU-27 “Flanker”, sobre aguas internacionales.

La vida cotidiana en la base MK, a pesar de todo esto, es mayormente tranquila. Frente al bloque de oficinas del comandante de la base Nicolae Cretu, las gaviotas y los cuervos están cosechando ruidosamente una hilera de árboles de cerezo. En su oficina semi-permanente, Scott Delay del Apoyo del Ejército Americano – Mar Negro, planea la logística para los 1,840 miembros del personal estadounidense que actualmente apoya la base.

“Intentamos proporcionarles una sensación de hogar mientras están aquí. Así que realmente no es diferente a cualquier comunidad. Solo tiene una valla alrededor.”

Una de las cosas con las que los soldados estadounidenses tienen problemas para acostumbrarse, dice, es que los tiempos de entrega de los artículos pedidos en internet pueden ser de semanas en Rumania, en lugar de horas.

Antes de salir de la base, el piloto británico Charlie Tagg me muestra su avión. De cerca, el Typhoon parece potente pero un poco envejecido. Pero las armas, explica, se actualizan todo el tiempo. Ahora puede lanzar tres tipos diferentes de bombas.

“Y estamos recibiendo nuevos radares, que nos permitirán detectar y enfrentar amenazas incluso más lejos.”