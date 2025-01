La oscura razón por la que Costco Canadá enfrenta una demanda colectiva propuesta

En una demanda propuesta, Costco Canadá podría haber sido atrapado con las manos en la masa – y con los dedos pegajosos. Un bufete de abogados de Quebec presentó una demanda colectiva contra la cadena de supermercados almacén. La demanda propuesta alega que Costco cobró injustamente a los compradores en línea y ofreció información engañosa sobre su protocolo de envío y manipulación. El abogado de la demanda afirma que los precios de Costco Canadá para los artículos en línea son más altos que los precios de los mismos artículos comprados en tienda (ya hay bastantes artículos de Costco que no valen el precio). La demanda propuesta también culpa a Costco por engañar a los clientes con respecto a sus prácticas de envío y manipulación. La demanda está actualmente en manos del sistema judicial de Quebec, donde se encuentra en la etapa de autorización. Esto no se refiere a la validez del caso – significa que un juez debe decidir si el caso es realmente una demanda colectiva. Esto no es la primera vez que el gigante supermercado ha sido golpeado con una demanda colectiva. Demandante, Costco Canadá, no puede hacer mucho en este punto de los procedimientos para justificar sus acciones. La demanda propuesta, si se considera una demanda colectiva, incluiría a todos los compradores canadienses de Costco que compraron un producto en el sitio web o aplicación móvil del supermercado desde el 23 de diciembre de 2022 y que pagaron los precios injustamente elevados. La demanda solicita a la empresa que resuelva sus disparidades de precios y que indemnice a los consumidores afectados. La historia continúa.