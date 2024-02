La oscura historia de la brigada de asalto ucraniana enviada para lanzar contraataques alrededor de Avdiivka

La 3ª brigada de asalto independiente de Ucrania está apoyando la retirada de la ciudad de Avdiivka.

La unidad experimentada en batalla tiene una historia política controvertida.

Emergió de una brigada vinculada a grupos de extrema derecha y al neofascismo.

La 3ª brigada de asalto independiente de Ucrania ha sido desplegada para apoyar la retirada de la ciudad de Avdiivka en la región de Donetsk, anunciado el sábado.

La brigada está luchando para estabilizar la línea del frente contraatacando a las fuerzas rusas que intentan rodear a las fuerzas ucranianas en Avdiivka para conducir una retirada ordenada, informó el Institute for the Study of War.

“A pesar de que los ocupantes están sufriendo pérdidas desproporcionadas, la situación en Avdiivka sigue siendo extremadamente difícil”, dijo la cuenta de Telegram de la 3ª brigada de asalto independiente.

Imágenes de la 3ª brigada de asalto independiente.

La brigada está liderada por un político de extrema derecha y exnacionalista blanco

A pesar de ser una de las unidades más experimentadas en batalla de Ucrania, las raíces de la 3ª brigada de asalto independiente son polémicas.

La brigada surgió del regimiento Azov y está dirigida por un político de extrema derecha y exnacionalista blanco, Andriy Biletsky.

En 2010, Biletsky dijo que Ucrania estaba destinada a “liderar a las razas blancas del mundo en una cruzada final… contra subhumanos liderados por los semitas”, según informes.

Biletsky fundó el polémico regimiento Azov, una milicia voluntaria, en 2014. Algunos de sus miembros usan símbolos de la Tercera Reich y han sido respaldados por la alt-right y los neofascistas en los EE. UU.

En 2018, The Guardian escribió que Andriy Biletsky “moderó su retórica en los últimos años”.

La 3ª Brigada de Asalto Separada se creó mediante la fusión de las unidades de fuerzas especiales de Azov establecidas por exveteranos de Azov tras el asedio de Mariupol en 2022.

En 2023, Biletsky dijo que “no había división” entre el Batallón Azov y la 3ª brigada de asalto, informó Ukrainska Pravda.

“La evolución de la unidad Azov como parte de las Fuerzas Armadas continuará. Encarnaremos el poderío militar, la fría rabia contra el enemigo y el deseo de liberar a los nuestros en la lucha contra los ocupantes en el camino hacia nuestra victoria final. Ha llegado el momento de la batalla decisiva”, según una traducción de Ukrainska Pravda.

La brigada recibió elogios por su papel en la defensa de las afueras de Bakhmut a lo largo de 2023. También participó en la liberación de Kherson.

Pero las creencias marginales que afligen a las unidades voluntarias ucranianas han sido utilizadas como armas por el Kremlin. Putin justificó notoriamente la invasión a gran escala afirmando que era una “campaña de desnazificación” y que los nazis controlaban el gobierno ucraniano.

Mientras tanto, el presidente electo democráticamente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, es judío. Su índice de aprobación nacional alcanzó más del 90%.

Se han documentado lazos de extrema derecha en ambos bandos del conflicto.

En 2022, la República Popular de Donetsk respaldada por Rusia recompensó a uno de sus soldados con una medalla por matar a “nacionalistas” ucranianos. El combatiente fue fotografiado usando símbolos neofascistas al recibir su medalla.

Avdiivka ha caído

Las tropas ucranianas se retiraron el sábado de la ciudad devastada por la guerra del este de Avdiivka después de meses de intensos combates.

En una publicación en Facebook, Oleksandr Syrskyi, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, escribió que decidió retirarse de la región “para evitar el cerco y preservar la vida y la salud de los militares”.

Las tropas retiradas han sido trasladadas a “líneas más favorables”, y están “tomando medidas para estabilizar la situación y mantener nuestras posiciones”, continuó Syrskyi.

Biletsky elogió el espíritu combativo de sus hombres que lucharon para defender Avdiivka.

“Agradezco a los soldados por la digna lucha que dieron al enemigo en Avdiivka frente a la superioridad numérica total de los rusos en personal, equipo y proyectiles. Hicieron todo y más. Estoy agradecido a todos por su resistencia”, dijo el comandante de la 3ª Brigada de Asalto Separada, en Telegram.

Lea el artículo original en Business Insider