La organización sin fines de lucro local celebra a sus voluntarios en una cena de premios

El 12 de marzo, la Corporación de Desarrollo Económico Fred Douglass organizó una cena de premiación el sábado 9 de marzo para celebrar el voluntariado y el servicio comunitario.

Kenya Etim reconoció a los Voluntarios Legado Dragones por sus muchos esfuerzos.

“La revitalización de la Fase 1 de Lincoln Park está en marcha gracias a la dedicación incansable de esos Voluntarios Legado Dragones para aumentar la conciencia y recaudar fondos”, dijo. “A través del lanzamiento de Vecinos Ayudando a Vecinos por Letitia Horace, Distrito 1, las casas están recibiendo las renovaciones tan necesarias. A través de los esfuerzos de Michall Williams y el Comité del Juneteenth, la historia se está celebrando anualmente. Y por la Asociación de Antiguos Alumnos de Fred Douglass que está conmemorando los hechos históricos, la historia se está preservando.”

Lue Ann Williams recibió el Premio al Servicio Comunitario. Como miembro de la FDCDC, Williams ayuda a organizar voluntarios comunitarios para mantener limpia el área de Lincoln Park recogiendo basura mensualmente. Organizó el Back to School Bash para los niños del Distrito 1, en el que se entregaron útiles escolares, mochilas, ropa interior, ropa y zapatos.

“Este premio no es solo para mí. Es para todos los voluntarios que han estado ahí”, dijo. “Una vez que comenzaron, estábamos listos para seguir adelante. Y esto es para todos los voluntarios; lo logramos.”

Hallie Peoples fue nombrada la Mariscal de Honor del Desfile.

“No sé cuánto he hecho, pero esta noche, todos ustedes me han bendecido tanto”, dijo Peoples. “Esto es verdaderamente una bendición. Esto va para todos en Jacksonville, porque sé que la mayoría de ustedes saben que he dicho, ‘Necesito que lo hagan por mí.'”

El Premio Empresarial fue presentado a Walmart. El gerente de la tienda D’Angelo Watson, con la ayuda de Debra Weatherall, aceptó el premio.

“Walmart es maravilloso”, dijo Weatherall. “Valora a sus clientes. Valora a sus empleados. Muchas gracias a todos.”

Watson dijo que había pedido ayuda con el discurso porque acababa de enterarse de que Walmart había ganado.

“Esto es muy importante y estamos orgullosos”, dijo. “Les puedo decir que mi cara está en la pared frontal cuando entras por la puerta, pero hay 300 personas detrás de mí que lo hacen posible.”

Los oradores de la noche incluyeron a Brett Brewer, quien habló sobre las contribuciones de M.C. Wade a la comunidad de Lincoln Park; y Patti Williams Eden, quien recordó su tiempo como estudiante de sexto grado, cuyas clases se impartían en el antiguo campus de la Escuela Secundaria Fred Douglass.

El ex jugador de fútbol profesional y nativo de Jacksonville, Marshall Johnson, fue el orador principal.

“Cuando una comunidad se une y aporta lo que tiene a la mesa, eso significa que todos nosotros vamos a estar mejor”, dijo. “Eso es una fuerte indicación de una comunidad saludable, próspera y compasiva.”

Johnson recordó a varias personas que tuvieron un impacto en su vida a través de su trabajo y voluntariado.

“A menudo esperamos que unos pocos frustrados y dedicados lleven la carga por nosotros”, dijo, antes de animar a los presentes a involucrarse. “Lo menos que puedes hacer es animar y mostrar un poco de aprecio por sus esfuerzos. A veces, esa es la única moneda que algunos de nosotros necesitamos, ser reconocidos, saber que lo que estamos haciendo importa para ti.”

Para obtener más información sobre la Corporación de Desarrollo Económico Fred Douglass, visita fdcdc.org.