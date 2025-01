La orden de Trump que elimina la ciudadanía por nacimiento para inmigrantes ilegales es constitucional, afirma experto.

Únete a Fox News para acceder a este contenido

Mientras casi unas veinte estados están demandando para detener la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pone fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes ilegales, algunos expertos legales, como Hans von Spakovsky de la Heritage Foundation, dicen que la orden es perfectamente legal según la 14ª Enmienda y debería ser respaldada por los tribunales.

“Creo firmemente que Donald Trump tiene razón, que necesitamos hacer cumplir la 14ª Enmienda según como fue originalmente planeada”, dijo Spakovsky a Fox News Digital. “Sin dudas habrá demandas en su contra, llegará a la Corte Suprema de los Estados Unidos, y si la corte sigue la intención legislativa y la historia real, respaldarán lo que ha hecho Donald Trump.”

Trump ha avanzado rápidamente para frenar la inmigración ilegal, su movida más controvertida hasta ahora fue emitir una orden ejecutiva que pone fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes ilegales.

La orden titulada “Protegiendo el significado y valor de la ciudadanía estadounidense” establece que “el privilegio de la ciudadanía de los Estados Unidos no se extiende automáticamente a las personas nacidas en los Estados Unidos” cuando los padres de esa persona están presentes ilegalmente en los Estados Unidos o cuando la presencia de los padres es legal pero temporal.

Migrantes en Brooklyn; Presidente Trump (Getty Images)

Veintidós estados liderados por Demócratas y la ACLU están demandando para detener la orden, argumentando que viola la 14ª Enmienda, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a la jurisdicción de los mismos, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el cual residen”.

La demanda sostiene que “el Presidente no tiene autoridad para reescribir o anular una enmienda constitucional o estatuto promulgado debidamente. Tampoco está facultado por ninguna otra fuente de ley para limitar quién recibe la ciudadanía de los Estados Unidos al nacer.”

Sin embargo, Spakovsky, que es un miembro sénior legal de la Heritage Foundation y una autoridad en derechos civiles e inmigración, dijo a Fox News Digital que la 14ª Enmienda nunca fue pensada para incluir a los hijos de personas en el país ilegalmente o temporalmente, y que esta interpretación amplia ha llevado a un “turismo de parto” y abusos generalizados.

Dijo que la frase clave a menudo pasada por alto hoy es “sujetos a la jurisdicción del mismo”, lo que implica que la lealtad de los inmigrantes debe ser hacia los Estados Unidos, no hacia algún poder extranjero.

Un hombre juega con un niño mientras espera con otros migrantes de Venezuela en una estación de autobuses después de ser liberado de la custodia de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en El Paso, Texas, el 13 de septiembre de 2022. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

“La 14ª Enmienda tiene dos cláusulas clave. Uno, debes haber nacido en los Estados Unidos, pero también debes estar sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos. Todos los que promueven la ciudadanía por nacimiento solo señalan esa primera frase e ignoran la segunda”, dijo. “He investigado mucho sobre esto. He examinado el paso original de la 14ª Enmienda y lo que esa frase ‘sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos’ significaba. Según los patrocinadores originales de la 14ª Enmienda en el Congreso, se debía mostrar lealtad política a los Estados Unidos y no a un gobierno extranjero.”

“Eso significa que los hijos de extranjeros que están en este país, y no importa si están aquí legalmente, ilegalmente, como diplomáticos; si sus padres son ciudadanos extranjeros cuando nacen, son ciudadanos de la tierra natal de sus padres, deben su lealtad política y están sujetos a la jurisdicción de esas tierras natales, no de los Estados Unidos. Entonces, no son ciudadanos de los EE. UU.”, dijo.

Según Spakovsky, la 14ª Enmienda, que fue ratificada después de la Guerra Civil para reconocer la ciudadanía de los antiguos esclavos y sus descendientes, no se usó para conferir ciudadanía por nacimiento a extranjeros ilegales hasta más de 100 años después de ser adoptada por el Congreso.

LA ORDEN EJECUTIVA DE CIUDADANÍA POR NACIMIENTO DEL PRESIDENTE TRUMP ENFRENTA DESAFÍOS LEGALES DE 22 ESTADOS

El presidente Donald Trump participa en una ceremonia conmemorando la 200ª milla de muro fronterizo en la frontera internacional con México en San Luis, Arizona, el 23 de junio de 2020. (SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

Mientras los Demócratas y grupos de izquierda se preparan para lanzar una guerra legal con la administración Trump sobre la orden, Spakovsky dijo que confía en que la Corte Suprema fallará a favor de Trump.

“El problema con la ciudadanía por nacimiento es que otorga derechos como ciudadano estadounidense a personas que no tienen absolutamente ninguna lealtad y ninguna conexión con el gobierno de EE. UU., nuestra cultura, nuestra sociedad”, dijo. “La Corte Suprema debería respaldarla porque el significado original de la 14ª Enmienda claramente no reconoce la ciudadanía por nacimiento.”