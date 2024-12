La oposición eslovaca consternada luego de que su líder se reúne con Putin en Moscú.

El primer ministro eslovaco Robert Fico se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en una visita previamente no anunciada al Kremlin el domingo para hablar, informaron los medios estatales rusos, lo que causó consternación entre los legisladores de la oposición en Bratislava.

Fue la primera visita de un representante oficial de Eslovaquia a Rusia desde que Putin lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Los viajes a Moscú de líderes de cualquier país de la UE se han vuelto cada vez más raros.

Fico puede haber querido hablar con Putin sobre suministros de gas natural, dijo el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov. Poco más se ha revelado sobre el tema de las conversaciones.

Fico, a menudo criticado por sus oponentes por ser “pro-ruso”, también planea viajar a Moscú en mayo de 2025, después de haber aceptado una invitación a las conmemoraciones del centenario de la Segunda Guerra Mundial el 9 de mayo, según informó el gobierno eslovaco en noviembre.

El líder eslovaco ha criticado frecuentemente la política de la Unión Europea y la OTAN en relación con Ucrania. Eslovaquia es miembro de ambas organizaciones.

Los políticos de la oposición eslovaca respondieron con indignación al viaje de Fico. “El primer ministro debería discutir el tránsito de gas para Eslovaquia en Kiev”, dijo Michal Simecka, líder del mayor partido de la oposición, a la agencia de noticias TASR.

Al viajar para ver a Putin, Fico está “jugando un juego deshonesto con sus votantes”, dijo el líder del partido liberal Progresista Eslovaquia (PS). “Y al hacerlo, está traicionando a su propio país y alejándonos paso a paso de Europa.”

Las palabras más duras vinieron de Branislav Gröhling, líder del partido liberal de oposición más pequeño, Libertad y Solidaridad (SaS).

“Robert Fico es una vergüenza para Eslovaquia. No se está comportando como el jefe de gobierno de un país soberano, sino como un colaborador ordinario.” Fico no habla en nombre de toda la nación eslovaca, dijo Gröhling.

Fico pasó los días previos intentando en vano evitar el fin del tránsito del gas ruso a Eslovaquia, anunciado por Ucrania.

Eslovaquia enfrenta una crisis profunda ya que está completamente dependiente del gas ruso, con pocas alternativas, ha dicho repetidamente Fico.

Por lo tanto, la UE había dado permiso a Eslovaquia para continuar comprando gas ruso. Sin embargo, esta aprobación de la UE no vale nada para Bratislava, ya que Ucrania vecina ya no permitirá el tránsito del gas ruso a partir del cambio de año.

Eso llevó a un intercambio difícil entre Fico y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una cumbre reciente, confirmaron ambos políticos.

Zelensky dijo que mientras Eslovaquia solo tiene problemas económicos, su país está perdiendo vidas humanas diariamente.

Eslovaquia comparte una frontera con Ucrania. Y Eslovaquia, a diferencia de Hungría, hasta ahora ha apoyado todos los paquetes de ayuda de la UE para Ucrania y todas las sanciones contra Rusia.

Pero el populista de izquierda Fico critica públicamente con frecuencia la política occidental sobre Ucrania. Ha pedido repetidamente a la UE que medie un acuerdo de paz en lugar de “prolongar la matanza y destrucción en Ucrania” suministrando armas.

En relación con el tamaño de su población, Eslovaquia fue uno de los partidarios militares más comprometidos de Ucrania cuando el Kremlin lanzó su invasión.

Cuando regresó al poder en octubre de 2023, Fico puso fin a las entregas directas de armas de los stocks del ejército. Sin embargo, la industria de armas eslovaca continúa produciendo bienes militares para Ucrania de manera comercial.

Slovakia’s Prime Minister Robert Fico (L) welcomed by Russian President Vladimir Putin ahead of their meeting. -/Kremlin Press Office/dpa

