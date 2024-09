La oposición de los republicanos de la Cámara de Representantes hunde el plan de financiamiento a corto plazo de Johnson.

El plan de financiamiento del gobierno de seis meses del portavoz Mike Johnson falló en el piso de la Cámara de Representantes el miércoles en medio de otra rebelión dentro de la conferencia republicana de la Cámara sobre gastos.

El colapso, que se esperaba, sigue a un esfuerzo de una semana para fortalecer el apoyo al plan provisional de Johnson, que dejaría a las agencias federales con presupuestos en su mayoría estáticos hasta el 28 de marzo. También incluyó legislación que requeriría una prueba de ciudadanía para registrarse para votar, conocida como la Ley SAVE. Los líderes del GOP retiraron el paquete del piso la semana pasada en medio de los mismos problemas internos del partido, avanzando con una votación el miércoles a pesar de las escasas perspectivas de aprobación.

Catorce republicanos de la Cámara finalmente se unieron a la mayoría de los demócratas para hundir la propuesta provisional de Johnson el miércoles, culminando en una votación de 202-220, con los representantes Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) y Thomas Massie (R-Ky.) votando presente. Los representantes Jared Golden (D-Maine), Don Davis (D-N.C.) y Marie Gluesenkamp Perez (D-Wash.) fueron los demócratas que votaron a favor de la medida.

Johnson ha luchado repetidamente este año para reunir suficiente apoyo para aprobar proyectos de financiamiento del GOP, gracias a muchos de los mismos desacuerdos sobre gastos que actualmente aquejan a su conferencia.

Esos republicanos disidentes desafiaron los llamados del ex presidente Donald Trump, quien intervino unas horas antes de la votación, redoblando sus demandas. “Si los republicanos no obtienen la Ley SAVE y cada onza de ella, no deberían aceptar una Resolución Continua de ninguna manera, forma o manera”, publicó Trump en Truth Social.

Si bien es poco probable un cierre del gobierno el 1 de octubre, Johnson y los líderes del GOP ahora se quedan sin un plan de respaldo para evitar una falta de financiamiento en menos de tres semanas. El fracaso aumenta la probabilidad de que los republicanos de la Cámara terminen con un proyecto de ley de gasto provisional de tres meses, sin ningún complemento de política divisivo. Los apropiadores del Senado están preparando su propio parche de gasto hasta diciembre, pero no han tomado medidas mientras Johnson analiza sus opciones.

“Supongo que si [los republicanos de la Cámara] no pueden hacerlo hoy, entonces cambian a algo más y esperan procesarlo a tiempo para que voten la semana que viene y para que votemos la semana que viene y asegurarnos de que todo esté hecho antes del 30 de septiembre”, dijo el miércoles temprano el líder de la minoría en el Senado John Thune (R-S. D.).

El representante Chuck Fleischmann (R-Tenn.), un alto republicano apropiador, dijo que sería prudente tener un plan de respaldo, y agregó que apoyaría un proyecto temporal hasta diciembre, la opción respaldada por algunos republicanos, demócratas del Capitolio y la Casa Blanca.

“Siempre debe haber un Plan B y un Plan C porque no queremos cerrar el gobierno”, dijo, agregando: “También tenemos otra cámara que tenemos que satisfacer”.

Una vez más, Johnson se encuentra en la probable posición de tener que depender de los demócratas para llevar la legislación de financiamiento de gastos de paso obligado a través de la Cámara, como lo hizo en marzo con la aprobación de dos paquetes de financiamiento gubernamental fiscal 2024. Algunos conservadores han dicho que no están dispuestos a apoyar un parche de gastos a corto plazo, pase lo que pase.

“No necesitamos la votación de hoy”, dijo la representante Rosa DeLauro (D-Conn.), la principal apropiadora demócrata en la Cámara, que dijo que la cámara baja podría haber aprobado un proyecto provisional “limpio” hasta diciembre la semana pasada. “Pero pasaremos por este ritual”.

Los apropiadores republicanos salieron de una reunión con Johnson el martes por la noche diciendo que están en sintonía con el portavoz, apoyando su plan de seis meses junto con la Ley SAVE. Pero en privado, han estado instando a Johnson a convocar una votación sobre una llamada resolución continua hasta diciembre, subrayando que la opción de seis meses es insostenible, especialmente para la milicia.

Los líderes de gasto de ambos lados del pasillo también quieren que el parche de gasto compre solo el tiempo suficiente para finalizar las conversaciones de financiamiento gubernamental para el año fiscal 2025 a fines del año calendario, dejando un lienzo limpio para una nueva administración y el próximo Congreso en enero.

“El objetivo es asegurarse de que el portavoz tenga la mayor cantidad de apalancamiento posible”, dijo el representante Mario Díaz-Balart (R-Fla.), un alto republicano apropiador, antes de reunirse con Johnson el martes por la noche. “Un CR a corto plazo es lo que me gustaría obtener para él, para los republicanos.”

Los legisladores también están considerando complementos al proyecto de ley de gasto provisional para agencias y programas que no pueden mantenerse con presupuestos estancados en los próximos meses. Eso incluye ayuda en caso de desastres y un posible aumento de financiamiento para el Servicio Secreto después de dos intentos de asesinato fallidos contra el ex presidente Donald Trump, aunque algunos legisladores son escépticos de que más dinero aborde las necesidades de la agencia.

Sin embargo, hay acuerdo bipartidista sobre la necesidad de una disposición que permita al Servicio Secreto gastar dinero a un ritmo más rápido.

Jennifer Scholtes y Joe Gould contribuyeron a este informe.

