La oposición de Corea del Sur dice que el partido gobernante organizó un ‘segundo golpe de Estado’

En un discurso público el domingo, el líder del PPP Han Dong-hoon dijo que Yoon ya no estaría involucrado en asuntos extranjeros y domésticos hasta su renuncia anticipada, agregando que el Primer Ministro Han Duck-soo gestionaría los asuntos del gobierno en el ínterin. Sin embargo, el líder del partido Han señaló: “El presidente no participará en ningún asunto estatal, incluida la diplomacia, antes de su salida”. El líder de la bancada del Partido Democrático, Park Chan-dae, calificó el plan propuesto como “un segundo golpe ilegal y anticonstitucional”. El representante Kim Min-seok del Partido Democrático también criticó el plan, afirmando que “nadie le dio” al líder del PPP Han el poder para tomar tales decisiones. “El anuncio del Primer Ministro y del partido gobernante de que ejercerían conjuntamente los poderes del presidente, que nadie les ha dado, es claramente anticonstitucional”, según un informe del Korea Herald. La oposición ha prometido celebrar votos de destitución contra Yoon todos los sábados. En las redes sociales, muchos surcoreanos expresaron sus preocupaciones, diciendo que no hay claridad sobre quién está liderando el país. El Ministerio de Defensa Nacional confirmó en una sesión informativa el lunes que el presidente conserva el mando de las fuerzas armadas. Esto significa que en caso de cualquier incidente de política exterior, incluida cualquier posible amenaza de Corea del Norte, teóricamente Yoon sigue siendo capaz de tomar decisiones ejecutivas. “El presidente puede volver a liderar en cualquier momento que cambie de opinión”, dijo el profesor de ciencias políticas Shin Yul de la Universidad Myongji a The Korea Herald. “Nadie podrá detenerlo, si Yoon insiste”. El sábado, Yoon hizo su primera aparición desde la declaración de ley marcial, prometiendo que no impondría otra orden de ley marcial y disculpándose por la “ansiedad e inconvenientes” causados por su declaración. Sin embargo, la oposición ha insistido en que “no se dará por vencida” en destituir a Yoon. “Definitivamente devolveremos este país a la normalidad para Navidad y fin de año y se lo daremos como un regalo de Navidad y fin de año”, dijo el líder del Partido Democrático Lee Jae-myung a una multitud decepcionada después del fallido intento de destitución del sábado. Nuevamente instó a Yoon a dimitir el lunes, diciendo en una conferencia de prensa que las acciones de Yoon estaban “destruyendo” a Corea del Sur y su economía.