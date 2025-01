La oposición bielorrusa denuncia a Lukashenko y las elecciones del domingo

Svetlana Tikhanovskaya cree que la represión en curso muestra que Lukashenko y sus aliados tienen miedo. “El trauma de 2020 todavía está vivo y él tiene que eliminar cualquier posibilidad de levantamiento,” argumenta la líder de la oposición. “Él sabe que los bielorrusos no lo aceptaron ni lo perdonaron, y aún quieren cambio.” Pero ella admite que hay poco signo de eso a corto plazo. Por un tiempo después de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, los bielorrusos esperaban que sus vecinos pudieran tener éxito en derrotar a Putin con ayuda occidental, y que Lukashenko lo seguiría. Algunos se dirigieron al frente ellos mismos, eligiendo la fuerza después de que sus protestas pacíficas fallaran. Pero el ejército de Ucrania ahora está luchando por mantener el terreno y el presidente Donald Trump está presionando por conversaciones de paz. “El mundo democrático no puede hacer concesiones a Putin,” argumenta Tikhanovskaya, describiendo a Lukashenko como igualmente peligroso para el mundo. Permitió que Rusia lanzara misiles a Ucrania desde Bielorrusia y enviara sus tanques a través de su territorio. También permitió el flujo libre de migrantes hacia la frontera polaca y hacia la UE. “Él permite a Putin desplegar armas nucleares y su ejército en Bielorrusia, y es un camino muy corto hacia Polonia y Lituania,” señala Tikhanovskaya. “Él y Putin son una pareja, y apoyan a otros dictadores. Él es parte de esta cadena de mal.” No hay duda de que el restablecimiento de Alexander Lukashenko el domingo se llevará a cabo según su plan. “Esas personas son muy capaces,” explica Yana, la ex prisionera política. “Realmente aplastaron el potencial de protesta.” Ahora está tratando de volver a su profesión como veterinaria, pero en Polonia, y recuperarse de tres duros años tras las rejas. Los que hablé ahora ven a Lukashenko retirándose, o eventualmente muriendo, como su mayor esperanza de ver la democracia. Mientras tanto, muchos están cambiando de enfoque: ha habido un aumento del interés en revivir la cultura y el idioma bielorruso, una causa de la oposición. Es lo máximo que muchos se atreven a hacer en tales circunstancias. “Nadie lo dice abiertamente, pero sentimos que no hay perspectivas. Hay depresión,” admite Natalia. Pero no hay arrepentimientos obvios, incluso así. La vida de Svetlana Tikhanovskaya ha cambiado drásticamente desde que fue lanzada a la política. Aislada de su país, su esposo también es un preso político – mantenido en total aislamiento durante casi dos años. La líder de la oposición insiste en que todavía “cree verdaderamente” en el cambio. “2020 fue un cambio enorme en la mentalidad en Bielorrusia. No sé cuánto tiempo llevará, pero ese cambio no desaparecerá.”