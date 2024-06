La ONU describirá a Israel y Hamas como violadores de los derechos de los niños en conflictos armados.

En un próximo informe al Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario general de la organización mundial planea enumerar a Israel y Hamas como protagonistas de una guerra que viola los derechos y protección de los niños. El preámbulo del informe del año pasado dice que lista las partes involucradas en “el asesinato y mutilación de niños, violación y otras formas de violencia sexual perpetradas contra niños, ataques a escuelas, hospitales y personas protegidas”._el jefe de la oficina del Secretario General de la ONU llamó al embajador de Israel en la ONU, Gilad Erdan, el viernes para informarle que Israel estaría en el informe cuando se envíe al consejo la próxima semana, dijo el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, a los reporteros. Y se listarán también Hamas y la Yihad Islámica Palestina. Israel reaccionó con indignación, enviando a las organizaciones de noticias un video de Erdan regañando al jefe de la oficina de Guterres, supuestamente al otro lado de una llamada telefónica. “Hamas continuará utilizando aún más escuelas y hospitales porque esta vergonzosa decisión del Secretario General solo dará esperanzas a Hamas para sobrevivir y prolongar la guerra y el sufrimiento”, escribió Erdan en un comunicado. “¡Vergüenza para él!”_Este paso intensificó una larga disputa entre Israel y la ONU, con el primer ministro Benjamin Netanyahu diciendo: “La ONU se puso en la lista negra de la historia hoy”. la condena de la decisión del secretario general pareció unir al a menudo fraccionado liderazgo de Israel, desde el derechista Netanyahu y Erdan hasta el popular miembro centrista del Gabinete de Guerra, Benny Gantz. Gantz citó al primer ministro de Israel, David Ben-Gurion, diciendo: “No importa lo que digan los goyim (no judíos), lo importante es lo que hacen los judíos”_Mientras tanto, el embajador palestino ante la ONU dijo que agregar a Israel a la “lista vergonzosa” no devolverá a decenas de miles de nuestros niños que fueron asesinados por Israel durante décadas. “Pero es un paso importante en la dirección correcta”, escribió Riyad Mansour en un comunicado._Israel enfrenta fuertes críticas internacionales por las bajas civiles en Gaza y cuestionamientos sobre si ha hecho lo suficiente para evitarlas en una guerra de ocho meses de duración. Dos recientes ataques aéreos en Gaza mataron a docenas de civiles._Las agencias de la ONU advirtieron el miércoles que más de 1 millón de palestinos en Gaza podrían experimentar el nivel más alto de hambre para mediados del próximo mes si continúan las hostilidades. El Programa Mundial de Alimentos y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación dijeron en un informe conjunto que el hambre está empeorando debido a las severas restricciones de acceso humanitario y al colapso del sistema alimentario local en la guerra de ocho meses entre Israel y Hamas._La proporción de mujeres y niños palestinos que mueren en la guerra entre Israel y Hamas parece haber disminuido drásticamente, según un análisis de datos del Ministerio de Salud de Gaza realizado por Associated Press, una tendencia que coincide con los cambios en las tácticas de combate de Israel y contradice las propias declaraciones públicas del ministerio. La tendencia es significativa porque la tasa de mortalidad de mujeres y niños es el mejor indicador disponible de las bajas civiles en uno de los conflictos más destructivos del siglo XXI. En octubre, cuando comenzó la guerra, estaba por encima del 60 por ciento. Para el mes de abril, estaba por debajo del 40 por ciento._Sin embargo, el cambio pasó desapercibido durante meses por la ONU y gran parte de los medios de comunicación, y el Ministerio de Salud vinculado a Hamas no ha hecho ningún esfuerzo por aclarar el tema.