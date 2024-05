La ONU declara el 11 de julio como el día del recuerdo de la masacre de Srebrenica.

Hace 8 minutos

Guy Delauney, corresponsal de la BBC en los Balcanes

Reuters

En 2020 se creó un centro conmemorativo de la masacre en Potocari

Los estados miembros de las Naciones Unidas han votado para declarar el 11 de julio como un día anual de conmemoración de las víctimas de la masacre de Srebrenica en 1995.

La propuesta de Alemania y Ruanda fue aprobada a pesar de la intensa presión de Serbia en contra de la resolución. El presidente Aleksandar Vucic afirmó que estaba “politizada” y que corría el riesgo de etiquetar a Serbia y al pueblo serbio como colectivamente responsables de un genocidio.

En última instancia, 84 estados miembros votaron a favor de crear un “Día Internacional de Reflexión y Conmemoración del Genocidio de 1995 en Srebrenica”. Serbia puede notar que esto fue superado por los 19 votos en contra y las 68 abstenciones.

Pero la mayor satisfacción la sentirán los familiares de más de ocho mil hombres y niños musulmanes bosnios que murieron en la masacre. Las fuerzas serbo-bosnias los asesinaron sistemáticamente después de vencer a los cascos azules que supuestamente protegían la “zona segura” de la ONU de Srebrenica en el este de Bosnia.

Dirigidas por el líder militar serbo-bosnio Ratko Mladic, las tropas separaron a los hombres y niños de sus esposas y madres, hermanas e hijas. La mayoría nunca volvieron a ser vistos vivos.

El horror no terminó con los asesinatos. Durante los siguientes meses, en un esfuerzo por encubrir la magnitud de la masacre, las tropas serbo-bosnias desenterraron fosas comunes de sus víctimas. Luego dispersaron los restos en múltiples sitios.

Como resultado, las partes del cuerpo fueron dispersadas, lo que hizo difícil la identificación. Algunos familiares han estado esperando décadas para enterrar a sus familiares. Pero 29 años después, la mayoría de las familias han podido enterrar al menos algunos restos en el Cementerio de Potocari, cerca del lugar de la masacre.

La Comisión Internacional de Personas Desaparecidas fue pionera en la tecnología de ADN para ayudar a identificar a más de siete mil víctimas. Emitió una declaración elogiando la resolución de la ONU.

“Esta solemne decisión representa un hito significativo en el reconocimiento y honra de la memoria de las víctimas y supervivientes del Genocidio de Srebrenica”, escribió, añadiendo que el día de remembrance actuaría como “un recordatorio conmovedor del impacto duradero del genocidio en individuos, familias y comunidades”.

Esto no es lo que ve el gobierno de Serbia. Durante el debate en la Asamblea General de la ONU, el presidente Vucic advirtió que votar a favor “abriría la Caja de Pandora” y llevaría a más resoluciones relacionadas con otros casos de genocidio.

Insinuó que Serbia podría presentar una propuesta similar, señalando que nunca ha habido una resolución de la ONU que aborde a las víctimas serbias de genocidio, como aquellos asesinados por el régimen aliado a los nazis en Croacia durante la Segunda Guerra Mundial.

El Sr. Vucic insistió en que la resolución de Srebrenica “no se trata de reconciliación, no se trata de recuerdos, sino de algo que abrirá nuevas heridas, no solo en nuestra región, sino también en esta sala”.

Reuters

Srebrenica es una pequeña localidad de montaña en Bosnia y Herzegovina

Incluso en Serbia, sin embargo, algunos se preguntan por qué su gobierno se había opuesto tan firmemente a la resolución. Después de todo, la propuesta afirmaba explícitamente que solo individuos habían sido condenados por genocidio y que la culpa “no puede atribuirse a ningún grupo étnico, religioso u otra comunidad en su conjunto”.

En 2007, la Corte Internacional de Justicia determinó que se había cometido genocidio en Srebrenica, pero encontró que Serbia no era directamente responsable o cómplice. Los jueces, sin embargo, determinaron que Serbia no había logrado prevenir la masacre. Tres años después, la Asamblea Nacional de Serbia aprobó una resolución condenando la masacre y disculpándose por no haber hecho más para prevenirla.

En 2015, el Sr. Vucic – en ese momento primer ministro – rindió homenaje en Srebrenica en el 20 aniversario de la masacre. Algunos manifestantes le lanzaron botellas y piedras, pero prometió que “continuaría con [su] política de reconciliación”.

Serbia – y su presidente – han mostrado consistencia en algunos aspectos. El Sr. Vucic ha calificado la masacre como “un crimen horrible”. Ni él ni su país han admitido que fuera genocidio, pero tampoco han impugnado las condenas por genocidio de los líderes serbo-bosnios Radovan Karadzic y Ratko Mladic en La Haya.

El presidente de la región serbia de mayoría serbia de la República Srpska, Milorad Dodik, es un caso aparte. Ha negado repetidamente que se haya cometido genocidio en Srebrenica, a pesar de que Bosnia tiene una ley que criminaliza la negación del genocidio. Otros nacionalistas serbios han estado encantados de adoptar la misma postura e incluso glorificar a Mladic como un héroe serbio.

Las payasadas ofensivas del Sr. Dodik pueden haber provocado la resolución de la ONU, como una forma de reafirmar que la masacre fue realmente un genocidio – y que la angustia de las familias de las víctimas no debería ser utilizada para la grandilocuencia etnonacionalista.

El presidente de la República Srpska intentó de todos modos. Amenazó “el fin de Bosnia y Herzegovina” si se aprobaba la resolución, con “la separación pacífica” de la República Srpska. Aquellos familiarizados con los regulares arrebatos secesionistas del Sr. Dodik rodaron los ojos.

Después de la votación, el líder serbio-bosnio afirmó la victoria. “Ni siquiera tuvieron una mayoría absoluta”, dijo. “Su plan de acusar a los serbios de ser una nación genocida falló”.

Nunca hubo tal plan. Pero para los políticos que dependen del apoyo nacionalista, fingir que lo había era una ficción conveniente.