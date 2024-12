La oferta de Sycamore por Walgreens allana el camino para una nueva subasta de Boots | Noticias de dinero

Una oferta de adquisición de más de $10 mil millones para una de las mayores cadenas de farmacias de Estados Unidos está a punto de desencadenar una nueva subasta de Boots the Chemist después de una serie de intentos fallidos de vender el gigante minorista británico.

Sky News comprende que Sycamore Partners, la firma de capital privado, tiene previsto buscar propiedad separada para Boots si tiene éxito en llevar a Walgreens Boots Alliance (WBA), su actual empresa matriz con sede en Nueva York, a privado.

The Wall Street Journal informó el martes que Sycamore Partners estaba en conversaciones para comprar WBA, que ha visto caer su valor de mercado a menos de $8 mil millones en los últimos meses.

Stefano Pessina, el negociante italiano que ha liderado una serie de importantes acuerdos involucrando a Boots en las últimas dos décadas, se espera que juegue un papel central en cualquier desincorporación del minorista con sede en Nottingham.

Una fuente dijo que el Sr. Pessina, que posee aproximadamente un 17% de participación en WBA, podría terminar siendo el propietario principal de Boots según cómo se estructurara el acuerdo con Sycamore.

WBA ha orquestado y terminado al menos dos procesos para explorar la venta de Boots en los últimos años, decidiendo que las ofertas de partes incluyendo Apollo Global Management no ofrecían suficiente valor.

Boots, que celebra su 175 aniversario este año, emplea a unas 52,000 personas y opera aproximadamente 1900 tiendas. Recientemente designó un nuevo jefe después de que Seb James, su director gerente de larga data, renunciara para un nuevo cargo en la industria de la salud.

La historia de Boots se remonta a John Boot abriendo una tienda de remedios herbales en Nottingham en 1849.

Abrió su milésima tienda en el Reino Unido en 1933.

En 2012, Walgreens adquirió una participación del 45% en Alliance Boots, completando la compra del negocio dos años después.

Portavoces de Sycamore, el Sr. Pessina y Boots declinaron hacer comentarios.