La oferta de reelección de Donald Trump en el debate se basó en un llamado de regreso a la América de los años 80 de Reagan.

El ex presidente Donald Trump mencionó rápidamente a su predecesor Ronald Reagan en el debate presidencial del jueves contra el presidente Joe Biden.

Trump no perdió el tiempo en mencionar a Reagan, quien es querido por casi todos los republicanos de la vieja escuela, y otros, aparentemente para respaldar sus puntos sobre el aborto. El retorno más significativo a “Morning in America” fue el breve y no tan sorprendente esbozo de la agenda económica del ex presidente.

La economía, y más en concreto, la inflación, fue el primer tema abordado por los presentadores de CNN Jake Tapper y Dana Bash en el debate. En las primeras líneas del enfrentamiento, Trump martilló repetidamente la economía del presidente Joe Biden y llamó a los espectadores a recordar los años previos a la pandemia de su mandato para que lo reinstalaran en el cargo.

Inflación y recortes de impuestos

Trump se refirió repetidamente a su primer mandato como “la mejor economía en la historia de nuestro país”, recordando la baja inflación, pero eso fue antes de la pandemia. Trump dijo que su administración gastó el dinero necesario para que la economía no cayera en otra recesión, recordando la Gran Depresión.

Presionado por Biden sobre la naturaleza desproporcionada de sus recortes de impuestos de 2017, que proporcionaron grandes ahorros a la porción más rica de la población, Trump, tras sugerir que eso era lo único que Biden había dicho correctamente hasta el momento, respondió: “También te di el recorte de regulaciones más grande de la historia, por eso conseguimos los trabajos.”

Por otro lado, Biden enfatizó que Trump dejó una economía “en caída libre”, antes de colocarla juntos, lo cual, por supuesto, Trump contraatacó, diciendo que Biden heredó casi ninguna inflación. (Los estadounidenses citan consistentemente la inflación como el principal problema que enfrenta el país. Las preocupaciones sobre la inflación también enviaron recientemente el optimismo de los propietarios de negocios a su punto más bajo en una década.)

La agenda de Trump para un segundo mandato se asemeja estrechamente a la de su primer mandato: Más recortes de impuestos, amplia desregulación y aumento de la producción de energía. Durante su primer mandato, la fórmula de Trump, aunque agregó más de $8 billones a la deuda de EE. UU., eventualmente resultó en bajos niveles de desempleo y un crecimiento salarial decente, junto con la misma baja inflación que EE. UU. había disfrutado desde la década de 1990. Trump volvió a apelar a los bolsillos de los estadounidenses en los momentos finales del debate, pintando a Biden como un burócrata que sube impuestos.

“Quiere aumentar sus impuestos cuatro veces. Quiere aumentar los impuestos de todos cuatro veces”, dijo Trump, agregando, “Cuando recortamos impuestos…todas estas empresas trajeron dinero de vuelta a nuestro país”, otra exageración.

Ronald Reagan: El MAGA original

En contraste con el bidenomismo, que se basa en una serie de palancas para “construir la economía desde abajo hacia arriba”, la propuesta de Trump puede beneficiarse de su simplicidad radical. El llamamiento a los recortes de impuestos aprovecha el desagrado general de los estadounidenses por los impuestos y la burocracia, todas características que Reagan, el presidente celebridad original, supo aprovechar brillantemente durante sus dos mandatos. Al mencionar a Reagan, el hombre que acuñó “Make America Great Again” como eslogan, Trump no solo está suavizando el eslogan MAGA sino que también se está alineando con uno de los presidentes más populares de la historia de Estados Unidos.

Reagan, quien llegó al cargo tras una inflación paralizante, desató por completo la agenda económica de goteo hacia abajo que dominó al Partido Republicano durante las siguientes tres décadas, desmantelando el marco del New Deal que dio forma a gran parte del siglo XX. Reagan impulsó los mayores recortes de impuestos en la historia de EE. UU., impulsando simultáneamente el crecimiento económico, acelerando la creciente desigualdad y poniendo a la nación en el camino hacia déficits peacetime cada vez más grandes.

En sus declaraciones finales, Biden destacó la necesidad de un sistema impositivo justo y dijo que seguirá luchando contra la inflación. Trump volvió a las guerras, sugiriendo que nunca habrían ocurrido si él hubiera sido presidente, mientras volvía a alardear de sus recortes de impuestos y regulaciones, pero si es reelegido, lo hará todo genial de nuevo, dijo Trump, terminando el debate.

