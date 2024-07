La ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal.

El principal tribunal de la ONU dijo el viernes en una opinión no vinculante que la ocupación de casi 60 años de Israel en territorios palestinos viola el derecho internacional y debe terminarse lo antes posible. La presencia de Israel en los territorios palestinos ocupados es ilegal, dijo el presidente del Tribunal Internacional de Justicia (CIJ) Nawaf Salam. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechazó la opinión e indicó que su país no cumpliría con ella. Aunque no es legalmente vinculante, se espera que la decisión añada presión política internacional sobre Israel. La opinión también probablemente alimentará el movimiento de protesta pro-palestino en todo el mundo. La decisión provino de los 15 mejores jueces de la ONU en La Haya, donde se encuentra el tribunal. Un récord de 52 estados presentó argumentos ante el tribunal. El secretario general de la ONU, António Guterres, pasaría la decisión a la Asamblea General, que había solicitado el consejo del tribunal, dijo en un comunicado. “Corresponde a la Asamblea General decidir cómo proceder en este asunto”. Guterres reiteró su llamado a un alto el fuego humanitario y la liberación incondicional de todos los rehenes en Gaza. “Las partes deben volver a comprometerse en el camino político largamente postergado hacia el fin de la ocupación y la resolución del conflicto de acuerdo con el derecho internacional, las resoluciones pertinentes de la ONU y los acuerdos bilaterales”, añadió. Netanyahu califica la decisión de La Haya como un error Netanyahu escribió en X: “El pueblo judío no es un ocupante en su propia tierra. Ninguna decisión equivocada en La Haya cambiará la verdad histórica, ni se puede cuestionar la legalidad de los asentamientos israelíes en toda nuestra tierra natal”. El tribunal describió la ocupación de Israel de los territorios palestinos como una “anexión” de grandes áreas. Israel tampoco hace nada para prevenir o castigar la violencia de los colonos contra los palestinos, dijo el tribunal, pidiendo un alto inmediato a todos los asentamientos nuevos. El tribunal también encontró que Israel abusa de su poder como ocupante. Los palestinos son obligados a abandonar las tierras que cultivan y se les niega el acceso al agua, dijo. Los palestinos califican la opinión como un triunfo de la justicia El presidente palestino Mahmoud Abbas dio la bienvenida a la opinión, calificándola de “un triunfo de la justicia, afirmando que la ocupación israelí es ilegal”. Abbas instó a la comunidad internacional “a obligar a Israel, la potencia ocupante, a poner fin completamente e inmediatamente…

