La nueva herramienta de inteligencia artificial de ChatGPT promete ahorrarte horas de investigación.

OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, presentó recientemente una nueva herramienta dentro de ChatGPT, avanzando aún más en sus esfuerzos por hacer que los modelos de IA sean más independientes, abriendo así el camino para agentes de IA. Ahora, ha lanzado otra herramienta, continuando su avance en la misma dirección.

OpenAI ha lanzado una nueva herramienta en ChatGPT llamada Deep Research, diseñada para ayudar a los usuarios a sumergirse más profundamente en temas. Este agente utiliza el razonamiento para filtrar a través de vastas cantidades de información en línea y manejar tareas de investigación de múltiples pasos, completando en minutos lo que a una persona le llevaría horas.

En esencia, Deep Research puede crear informes detallados combinando, analizando y sintetizando datos de cientos de fuentes en línea. Los usuarios también pueden usarlo para personalizar recomendaciones de compra para compras importantes que normalmente requieren mucha investigación, como la compra de automóviles, electrodomésticos, muebles y más.

Deep Research es el próximo agente de OpenAI que puede hacer el trabajo por ti de forma independiente: le das una indicación, y ChatGPT encontrará, analizará y sintetizará cientos de fuentes en línea para crear un informe integral al nivel de un analista de investigación.

– OpenAI, febrero 2025

Al igual que la mayoría de las características más recientes de OpenAI, Deep Research en ChatGPT está actualmente limitado a usuarios Pro de pago. Incluso entonces, hay un límite: los usuarios solo pueden realizar hasta 100 consultas al mes. Los siguientes en la lista para acceder son los usuarios Plus y de Equipo, seguidos por Enterprise. Mientras tanto, OpenAI sigue trabajando para implementarlo para los usuarios en el Reino Unido, Suiza y el Espacio Económico Europeo.

Dicho esto, todos los usuarios de pago pronto verán un aumento en sus límites de uso. OpenAI planea introducir una versión más rápida de Deep Research impulsada por un modelo más pequeño que aún brinda resultados de alta calidad. Por ahora, Deep Research solo está disponible en la versión web de ChatGPT, pero se espera que tenga soporte para aplicaciones móviles y de escritorio dentro del mes.

Crédito del video – OpenAI

En papel, Deep Research parece prometedor y podría cambiar el juego para cualquier persona que realice un trabajo de conocimiento intenso. Según lo que ha revelado OpenAI, la herramienta parece funcionar de manera muy similar a la función de Deep Research de Google Gemini.

Google presentó su versión el año pasado para usuarios de pago, ofreciendo una forma de acelerar la investigación al entregar resultados en minutos en lugar de las horas que normalmente llevaría, prácticamente el mismo objetivo al que apunta OpenAI.

Dicho esto, es demasiado pronto para decir cuál es más precisa en el uso del mundo real, especialmente dado que Deep Research de OpenAI acaba de lanzarse y aún no está ampliamente disponible. Sin embargo, ten en cuenta que si bien ambas herramientas pueden ser útiles, no son infalibles: las alucinaciones ocurren. Por lo tanto, creo que será prudente no aceptar todo tal cual y siempre verificar las fuentes.

