La nueva fuerza de patrulla de ríos de Rusia probablemente tendrá el mismo problema explosivo que afecta a su Flota del Mar Negro, según inteligencia occidental.

El principal general de Rusia anunció la formación de una nueva fuerza de patrulla del río Dniéper la semana pasada.

La inteligencia occidental dice que estas tropas probablemente serán vulnerables a la flota de embarcaciones no tripuladas de Ucrania.

Kyiv ha utilizado estas drones navales explosivas para sembrar el caos en la flota del Mar Negro de Rusia.

La nueva fuerza de patrulla en el río de Rusia podría ser vulnerable a las mismas drones navales explosivas que Ucrania ha utilizado para sembrar el caos en la flota del Mar Negro de Moscú, según la inteligencia occidental.

El Ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, anunció la semana pasada la formación de la “flotilla” del río Dniéper y una “brigada de embarcaciones fluviales” como parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer las fuerzas de Moscú para finales de año.

El Ministerio de Defensa británico dijo que la nueva formación “probablemente será responsable de asegurar” las vías de agua estratégicas y las islas del Dniéper que separan territorio controlado por Ucrania y territorio ocupado por Rusia en la región sureña de Kherson.

El Dniéper ha sido durante mucho tiempo una barrera natural que impide a las fuerzas ucranianas en Kherson avanzar hacia el sur a través del río y hacia el territorio ocupado por Rusia, pero esta área ha experimentado brotes de combate en los últimos meses.

“Rusia probablemente quiera evitar y negar operaciones transfronterizas ucranianas, como la operación para establecer y mantener la cabeza de puente de Krynky”, escribió el Ministerio de Defensa británico en una actualización de inteligencia del miércoles.

Krynky es una pequeña aldea en la orilla este del Dniéper, cerca de la ciudad de Kherson, donde las fuerzas ucranianas establecieron una cabeza de puente en otoño. Kyiv ha buscado desde entonces expandir su presencia allí, lo que ha llevado a intensos combates, y a fuertes pérdidas de tropas y equipamiento en ambos lados. En las últimas semanas en particular, Ucrania ha logrado repeler intensos asaltos de los rusos alrededor de Krynky.

No está claro de inmediato si la nueva formación de patrulla en el río de Moscú es un resultado directo de estos desarrollos recientes, pero de cualquier manera, estas fuerzas probablemente no navegarán en aguas no disputadas.

“La Flotilla del Dniéper probablemente será vulnerable a vehículos de superficie no tripulados ucranianos que han sido efectivos en destruir embarcaciones rusas que operan en el Mar Negro,” dijo el Ministerio de Defensa británico.

Ucrania recurrió a los vehículos de superficie no tripulados, o USVs, después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala para compensar el hecho de que no tenía una armada propia. Estos sistemas son básicamente pequeñas embarcaciones no tripuladas cargadas de explosivos y han demostrado ser una solución innovadora para Kyiv en el espacio de batalla marítimo.

Ucrania ha dependido de los USVs, junto con misiles de crucero desarrollados internamente y proporcionados por los socios occidentales del país, para sembrar el caos en la flota del Mar Negro de Rusia, dañando o destruyendo aproximadamente un tercio de sus buques de guerra desde que comenzó la guerra, y desbloqueando un corredor marítimo clave en la región, que es crucial para apoyar la economía de Kyiv.

Este estilo asimétrico de guerra ha obligado a Rusia a emprender algunas medidas defensivas adicionales, como agregar tripulaciones de ametralladoras en sus barcos y aumentar las patrullas aéreas, pero Moscú ha demostrado en última instancia que es incapaz de defenderse de manera consistente contra la amenaza.

En algunos casos, el Kremlin ha reubicado algunos elementos de la Flota del Mar Negro a puertos rusos y lejos de su vulnerable sede en Sebastopol, una ciudad en la península de Crimea ocupada.

Debido a que la flota ahora opera principalmente en el este del Mar Negro y más lejos de la región de Kherson, la nueva formación de Moscú en el Dniéper probablemente asumirá sus responsabilidades de patrullaje fluvial, dijo la inteligencia británica el miércoles.

Aunque no está claro qué tipo de personal o capacidades tendrá la fuerza de patrulla del río, los analistas del grupo de expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra sugirieron que Rusia podría terminar usándola para apoyar sus propias incursiones transfronterizas en la orilla occidental del río Dniéper, que está controlada por Ucrania.

Y aunque la flotilla puede no tener las capacidades necesarias para apoyar una gran presencia en la orilla occidental o la reocupación del territorio ucraniano, podría ser suficiente para atar recursos críticos que Kyiv necesita en otro lugar, escribieron los analistas en una evaluación del 20 de marzo.

El despliegue de la flotilla, dijeron, “podría obligar al mando ucraniano a tomar decisiones difíciles sobre la asignación de recursos a medida que se gestionan los limitados suministros de municiones y otro equipamiento militar crítico.”

