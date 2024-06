La nueva colección de cargadores USB-C coloridos de Nimble es la opción perfecta para cargar tu iPhone 15.

Obtener uno de los mejores cargadores de iPhone realmente cambiará la forma en que utilizas tu dispositivo. Pero no se trata solo de la velocidad de carga a la que quieres prestar atención. Si vas a estar usando un cargador todos los días, también quieres que se vea bien. Ya sea que combine con el color de tu automóvil, tu mesita de noche o el color de tu iPhone real. Y si estás usando una de las opciones más coloridas del iPhone 15, la nueva colección USB-C de Nimble sería perfecta para ti.

Nimble acaba de lanzar una nueva colección de accesorios de carga ecológicos exclusivamente en Apple. La colección es un montón de nuevos accesorios de carga USB-C hechos específicamente para tu iPhone. Todos los artículos vienen en este nuevo color Cyber Lime brillante, que es perfecto para cualquier persona a la que le guste una pizca de color llamativo. Por primera vez para Nimble, todos los artículos están disponibles para comprar directamente desde Apple (incluyendo en tiendas), así como desde Nimble.

¿Qué hay en la nueva colección de carga USB-C de Nimble?

En primer lugar, está el PowerKnit FLEX 3-Pack por $59.95. Este trío de cables USB-C a USB-C es básicamente la navaja suiza de los cables de carga, ofreciendo varias longitudes y una increíble velocidad de carga de 240W. Luego, por $19.95, está el PowerKnit FLEX. Este cable USB-A a USB-C de 2.4 pies es el más suave del grupo, literalmente. Está diseñado para ser flexible pero duradero, e incluso viene con un organizador de cables para mantener tu área tecnológica ordenada.

Luego está el CHAMP Portable Charger. Por $79.95, este potente de 10,000 mAh es tan pequeño como una baraja de cartas pero tiene una gran potencia con 20W de puertos dobles USB-C. Para los amantes de los viajes, los PowerKnit Travel Kits son un regalo del cielo. El paquete de 2 por $29.95 viene con dos cables USB-C a USB-C de 5 pulgadas, cuidadosamente agrupados en un estuche de viaje. Si necesitas más versatilidad, el paquete de 3 por $39.95 incluye un USB-C a USB-C, un USB-A a USB-C y un conector USB-C con Lightning, todos cuidadosamente guardados en un estuche de viaje tejido a mano con materiales reciclados.

Y esta nueva colección USB-C no es solo para tu conveniencia. Nimble se asoció con Someone Somewhere, una empresa social que ayuda a artesanos en zonas rurales de México. Cada estuche de viaje está tejido a mano utilizando materiales reciclados, con una etiqueta firmada por el artesano y un código QR para conocer su historia. Según Ross Howe, CEO y cofundador de Nimble, la “intención es crear productos pensados que a la gente le encante, con un enfoque en resultados impactantes positivos”. Y con el respaldo de Apple, parece que Nimble está en camino de lograrlo.

