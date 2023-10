La nueva aplicación de Journal de Apple no estará disponible en iPad y Mac

Apple anunció una nueva aplicación de Journal en junio durante la WWDC 2023 como parte de iOS 17. En ese momento, la compañía dijo que la aplicación estaría disponible más adelante este año, y ahora sabemos que se lanzará pronto con iOS 17.2. Sin embargo, una cosa que no estaba clara era si Journal funcionaría con dispositivos que no fueran el iPhone. Ahora sabemos que no es el caso.

La aplicación Journal de Apple solo está disponible en el iPhone

Con el lanzamiento de la primera beta de iOS 17.2 el jueves, Apple ha puesto a disposición de los desarrolladores una vista previa de la aplicación Journal. Sin embargo, a diferencia de lo que algunos podrían haber esperado, la aplicación Journal de Apple no estará disponible en iPad y Mac en el lanzamiento.

Los usuarios que han instalado la beta de iPadOS 17.2 o la beta de macOS 14.2 han notado que la aplicación Journal no se encuentra en el iPad o en Mac, solo en el iPhone con iOS 17.2. Al investigar en el código de iOS 17.2, 9to5Mac puede confirmar que la aplicación Journal solo es compatible con el iPhone en este momento, y parece poco probable que esté disponible para otros dispositivos en un futuro cercano.

Esto es corroborado por Apple mismo, ya que solo la página web de iOS 17 menciona la existencia de la aplicación Journal. No hay nada sobre la próxima aplicación en las páginas web de iPadOS 17 y macOS Sonoma.

Hay algunos restos de código que sugieren que Apple ha estado desarrollando versiones de la aplicación Journal para iPad y Mac, pero todo parece ser bastante experimental y poco probable que esté listo a tiempo para el lanzamiento de iPadOS 17.2 y macOS 14.2 en los próximos meses. Si tuviera que adivinar, diría que Apple reservará las versiones de iPad y Mac para iPadOS 18 y macOS 15.

Más sobre la aplicación y iOS 17.2

Para aquellos que no lo conocen, la aplicación Journal ofrece una “nueva forma de apreciar los momentos de la vida y conservar tus recuerdos”. La aplicación proporciona sugerencias de momentos que es posible que desees recordar y escribir, según tus fotos, música, rutinas de ejercicio, y más. Todos los datos se procesan en el dispositivo y nunca se envían a Apple.

Las aplicaciones de terceros tendrán acceso a una API de la aplicación Journal para proporcionar sugerencias también.

iOS 17.2 también trae algunas características nuevas para los suscriptores de Apple Music, como listas de reproducción colaborativas y una nueva lista de reproducción “Favoritos” que se genera automáticamente según las canciones que has marcado como favoritas. Además, la actualización viene con la aplicación Journal, una nueva opción de traducción para el botón de Acción y algunos nuevos widgets de la pantalla de inicio.

Se espera que la actualización sea lanzada al público antes de que termine el año.

