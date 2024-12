La nominación de RFK Jr. gana fuerza después de las reuniones en el Senado.

Los senadores GOP parecen estar abrazando el potencial de que Robert F. Kennedy Jr. lidere el Departamento de Salud y Servicios Humanos, a pesar de sus controvertidas opiniones sobre las vacunas y su historial en pro del aborto. Kennedy inicialmente se creía que tenía un camino difícil hacia la confirmación, pero después de reunirse con unos veintidós senadores esta semana, muchos parecían estar listos para pasar por alto su equipaje político y centrarse en áreas de interés compartido. Aunque la confirmación de Kennedy no es segura, ha enfrentado mucho menos escepticismo que algunas de las elecciones divisorias de Trump, particularmente Pete Hegseth, su elección para liderar el Pentágono, y la ex representante Tulsi Gabbard (D-Hawai), designada para liderar una importante oficina de inteligencia. El senador Thom Tillis (R-N.C.) dijo que tuvo una conversación “productiva” con Kennedy y ha escuchado sentimientos similares de sus colegas, aunque reconoció que todavía pueden haber algunos puntos de “posible contención”. “Creo que [Kennedy] ha progresado”, dijo Tillis. “He escuchado comentarios generalmente positivos sobre la interacción, pero la mayoría de las oficinas también dicen que tienen cosas para seguir”. La oposición a Kennedy se centra principalmente en sus posturas políticas, muchas de las cuales van en contra de la ortodoxia tradicional del GOP. El ex demócrata convertido en independiente ha hablado a favor del aborto. También tiene una larga historia de cuestionamientos a las vacunas y ha promovido la idea desacreditada de que las vacunas causan autismo. Tillis dijo que no está de acuerdo en etiquetar a Kennedy como anti-vacunas. “Creo que tiene preocupaciones con algunas vacunas, pero he superado la caracterización a grandes rasgos, basada en mi discusión”, dijo. Kennedy argumenta que el aumento de enfermedades crónicas en Estados Unidos se puede rastrear hasta alimentos ultraprocesados, toxinas ambientales y aditivos químicos. Quiere prohibir el agua fluorada y aumentar el acceso a la leche cruda. El senador Markwayne Mullin (R-Okla.) dijo que sintió que Kennedy era afable, aunque tienen opiniones muy diferentes sobre la industria de los combustibles fósiles y cómo afecta a la salud pública. Mullin dijo que piensa que Kennedy está haciendo preguntas apropiadas sobre la ciencia y la seguridad detrás de algunas vacunas. “Cuanto más hablas con él, más lo explica, más te gusta”, dijo Mullin. El senador Roger Marshall (R-Kansas), un médico, está entre los más entusiastas defensores de Kennedy. Inmediatamente respaldó a Kennedy después de su reunión. Más tarde esa semana, lanzó un caucus “Haz a América saludable de nuevo” con los senadores Tommy Tuberville (R-Ala.), Rick Scott (R-Fla.), Cynthia Lummis (R-Wyo.) y Ron Johnson (R-Wis.). “En este momento, Estados Unidos no tiene su salud. Piensa en esto, el 60 por ciento de los estadounidenses tiene una enfermedad crónica, el 20 por ciento de nuestros niños están en algún tipo de medicamento. Vamos a poner aire debajo del sueño de RFK Jr. – y este es también mi sueño”, dijo Marshall el viernes en Fox News. Hasta la fecha, Kennedy se ha reunido principalmente con conservadores acérrimos, muchos de los cuales son aliados cercanos del presidente electo Trump y probablemente estarían en desacuerdo con la postura proaborto anterior del nominado. Pero después de reunirse con él, no han expresado reservas. Cuando Kennedy lanzó su campaña presidencial como demócrata, respaldó una prohibición del aborto después del primer trimestre, pero luego rápidamente retrocedió. También sugirió que se oponía a prohibir el aborto antes de la viabilidad fetal, generalmente alrededor de las 24 semanas de embarazo. En su sitio web de campaña, Kennedy dijo que es “un firme defensor de los principios establecidos hace 50 años en Roe v. Wade” y que “si los tribunales no revierten Dobbs v. Jackson y restauran los derechos al aborto, apoyará la legislación para lograr lo mismo”. El senador James Lankford (R-Okla.), que se ha autodenominado el senador “más pro-vida”, dijo que salió de su reunión con Kennedy sintiéndose tranquilizado. “No creo que intentara convencerme de sus credenciales pro-vida. Todos sabemos que ha tenido múltiples posiciones a lo largo de los años en esa área”, dijo Lankford. “Lo que me aseguró es que el presidente Trump… es pro-vida. Tenía un HHS pro-vida antes, y esas son las políticas que volverá a tener.

He dejado muy claro dónde está el presidente Trump en esto y lo que planea implementar”. Del mismo modo, el senador Josh Hawley (R-Mo.) dijo que Kennedy se comprometió a implementar todas las políticas contra el aborto del primer mandato de Trump. Tuberville, quien detuvo las promociones militares durante meses porque se oponía a la política de aborto del Pentágono, entró en su reunión con Kennedy queriendo preguntar sobre el aborto. Recomendó a Kennedy en un puesto en X poco después. “Nuestra reunión reafirmó lo que ya sabía: RFK Jr. es la persona indicada para asegurarse de que nuestra comida sea segura, traer transparencia a las vacunas y la atención médica, y Hacer a América sana de nuevo”, escribió Tuberville. Kennedy aún no ha se reunió con el posible voto decisivo senador Susan Collins (R-Maine) o el senador Mitch McConnell (R-Ky.), un sobreviviente de polio que criticó ampliamente los esfuerzos para revocar la aprobación de la vacuna contra la polio. Sin mencionar a Kennedy por nombre, McConnell dijo que “cualquiera que busque el consentimiento del Senado para servir en la próxima administración haría bien en mantenerse alejado incluso de la apariencia de asociación con tales esfuerzos”. Si todos los demócratas se oponen a él, Kennedy solo puede perder tres votos GOP. Otros principales republicanos, incluido el senador Bill Cassidy (R-La.), el próximo presidente del Comité de Salud del Senado HELP, y el senador Chuck Grassley (R-Iowa), no se reunirán con RFK Jr. hasta enero. Enlace de la fuente.