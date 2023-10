La multitud asalta avión procedente de Israel en aeropuerto ruso, según las autoridades.

Un grupo de manifestantes asaltaron un aeropuerto en el sur de Rusia donde había llegado un vuelo comercial desde Tel Aviv el domingo por la noche, según informaron los medios estatales rusos y los videos publicados desde el lugar. El incidente siguió a varias protestas anti-Israel en la región que podrían generar un nuevo punto de fricción para el Kremlin mientras libra una guerra en Ucrania.

Las autoridades rusas anunciaron que el aeropuerto donde se había formado el grupo de manifestantes, en Makhachkala, la capital de la región mayoritariamente musulmana de Daguestán, estaba cerrado temporalmente y se enviaron fuerzas antidisturbios al lugar.

El gobierno de Israel expresó en un comunicado que estaba siguiendo de cerca los eventos y esperaba que las autoridades rusas protegieran a todos los ciudadanos israelíes y judíos, y actuaran firmemente contra los alborotadores y contra lo que describió como “la incitación salvaje dirigida a judíos e israelíes”.

El presidente Vladimir V. Putin ha destacado la armonía interétnica e interreligiosa en Rusia como una prioridad de política principal. Las protestas anti-Israel y antisemitas en el Cáucaso Norte, una región donde Putin libró su primera guerra como líder ruso, podrían poner en peligro eso en un momento en el que el Kremlin también está librando una guerra larga y sangrienta en Ucrania.

No hubo informes inmediatos de arrestos en el aeropuerto, pero no estaba claro exactamente qué había ocurrido, ya que videos no verificados de la escena caótica se difundieron en las redes sociales. Algunas personas en los videos llevaban banderas palestinas y mostraban carteles en contra de la guerra en Gaza, y algunos coreaban “Allahu akbar”, que significa “Dios es grande” en árabe.

RIA Novosti, una agencia de noticias estatal rusa, publicó un video que mostraba a agentes del orden público reunidos en la pista del aeropuerto.

En un video verificado por The New York Times, un grupo de decenas de hombres, algunos portando banderas palestinas, rodea un avión estacionado de la aerolínea Red Wings. “Aquí ya no hay pasajeros”, le dice un hombre con un chaleco amarillo de seguridad a los alborotadores, señalando el avión. Añade: “Soy musulmán”.

En otro video verificado por The Times, filmado desde el interior de un avión en la pista, se puede escuchar a un miembro de la tripulación anunciando: “Por favor manténganse sentados y no intenten abrir la puerta del avión. Hay una multitud enfurecida afuera”.

Las autoridades sanitarias locales informaron que un número no especificado de personas resultaron heridas, pero no estaba claro de inmediato si eran alborotadores, pasajeros o agentes de policía. La policía regional dijo que los investigadores locales habían abierto una investigación penal sobre los disturbios y prometieron que todos los que participaron serían responsabilizados.

Las autoridades de aviación rusas informaron más tarde el domingo que el aeropuerto “ha sido desalojado de entrada no autorizada de ciudadanos”. El gobierno de Daguestán afirmó que la situación estaba “bajo control”.

Sergei Melikov, el jefe de Daguestán, condenó a los alborotadores, diciendo que “no había honor en insultar a desconocidos, meterse en sus bolsillos y tratar de revisar su pasaporte”, refiriéndose a informes de que algunos manifestantes habían pedido a los transeúntes en el aeropuerto que demostraran su nacionalidad.

También hubo informes de otras protestas anti-Israel en el Cáucaso Norte, una región volátil en el sur de Rusia. El sábado, decenas de personas se congregaron frente a un hotel en la ciudad de Khasavyurt, en Daguestán, después de informes en las redes sociales que afirmaban que estaba “lleno de judíos”. Alrededor de 200 personas también se reunieron en la plaza central de Cherkessk, la capital de la república de Karacháyevo-Cherkesia, para protestar contra la posible llegada de refugiados israelíes, informaron los medios de comunicación locales.

Las autoridades locales en Daguestán culpaban a los medios “extremistas” administrados por los “enemigos rusos” de incitar los disturbios. Algunas de las protestas fueron apoyadas por un canal de Telegram vinculado a un ex legislador ruso, Ilya Ponomaryov, quien había huido a Ucrania y se ha convertido en un político firmemente contrario al Kremlin. Los líderes religiosos locales en el Cáucaso Norte han condenado las protestas.

Rusia ha tomado medidas extraordinarias para reprimir las protestas por su invasión no provocada de Ucrania, a la que falsamente afirmó que estaba librando para deshacerse de “nazis”.

Los funcionarios ucranianos aprovecharon rápidamente los eventos en Rusia para reflejar una cultura más profunda de odio que el Kremlin había fomentado durante años.

“Para los propagandistas rusos en la televisión oficial, la retórica de odio es rutina”, dijo el presidente Volodymyr Zelensky en un comunicado, señalando los “videos espeluznantes” que salían de Daguestán. “El odio es lo que impulsa la agresión y el terror. Todos debemos trabajar juntos para oponernos al odio.”